Torwart Maximilian Reitz vom FV Breidenbach II und Weidenhausens 1:0-Schütze Niclas Distel im Strafraum-Clinch, der aber keine Folgen hatte: kein Tor, kein Foul. Der VfL holte sich durch ein 3:1 die A-Liga-Spitze zurück. Foto: Jens Schmidt

Vier Teams schnüren Sechserpacks Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Da war mächtig was los auf den Hinterländer-A-Liga-Sportplätzen: 51 Tore fielen am Sonntag, an dem sich Weidenhausen durch ein 3:1 beim FV Breidenbach II die Spitze zurückholte +++

HINTERLAND - In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf haben die Teams nicht mit Toren gegeizt. 51 Treffer fielen am Sonntag, an dem sich der VfL Weidenhausen durch ein 3:1 beim FV Breidenbach II die Tabellenführung von der SG Wommelshausen/Dernbach, die die SG erst am Mittwoch eroberte, zurückholte. Am Ex-Kreisoberligisten (1:3 bei der SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen) zogen auch die SG Hörlen/Lixfeld (6:1 gegen VfL Biedenkopf II) und Mittwochsgegner SSV Endbach/Günterod (6:3 in Eckelshausen) vorbei.