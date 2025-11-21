Vier Teams punktgleich: Kann Türkgücü Ulm an Westerheim vorbeiziehen?

SC Türkgücü Ulm empfängt nach der überraschenden 1:2-Niederlage bei SW Donau den punktgleichen SV Westerheim, der mit einem 2:1 gegen die TSG Ehingen seine Ambitionen untermauerte. Der SV Jungingen steht nach dem 1:1 in Kettershausen-Bebenhausen vor der Herkulesaufgabe gegen Tabellenführer SG Öpfingen, die zuletzt mit 1:3 gegen den SV Offenhausen Federn ließ. SV Offenhausen möchte nach dem überzeugenden 3:1-Sieg in Öpfingen den Schwung mitnehmen und mit einem Erfolg über die SGM Aufheim Holzschwang in die Spitzengruppe vordringen.

Morgen, 14:30 Uhr SV Jungingen SV Jungingen SG Öpfingen SG Öpfingen 14:30 live PUSH



Der SV Jungingen bleibt nach dem 1:1 bei TSV Kettershausen-Bebenhausen mit 13 Punkten im unteren Tabellenbereich und kämpft weiter gegen den Abstieg. Die SG Öpfingen verlor überraschend mit 1:3 gegen den SV Offenhausen, bleibt aber mit 27 Punkten Tabellenführer und stellt mit 41 Toren die gefährlichste Offensive der Liga. Jungingen verfügt mit 14 Saisontreffern über die schwächste Angriffsreihe und wird sich defensiv steigern müssen, um gegen den Spitzenreiter bestehen zu können. Für Öpfingen geht es darum zu zeigen, dass die Niederlage in Offenhausen nur ein Ausrutscher war.

Morgen, 14:30 Uhr SV Offenhausen SV Offenhausen SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang 14:30 PUSH



Der SV Offenhausen ist nach dem beeindruckenden 3:1-Auswärtssieg bei der SG Öpfingen auf dem Vormarsch und mit 21 Punkten in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Die SGM Aufheim Holzschwang gewann am vergangenen Spieltag mit 2:0 gegen den FV Asch-Sonderbuch und gehört mit 27 Punkten ebenfalls zum punktgleichen Führungstrio. Offenhausen verfügt mit 38:27 über eine der offensivstärksten Bilanzen, während die Gäste mit 35:18 eine stabile Balance aus Angriff und Defensive zeigen. Beide Teams könnten mit einem Sieg ein deutliches Signal im Aufstiegsrennen senden.



Der FV Asch-Sonderbuch steht nach der 0:2-Niederlage bei der SGM Aufheim Holzschwang mit 23 Punkten im gesicherten Mittelfeld, strebt aber wieder nach Anschluss an die oberen Ränge. Der TSV Blaustein verlor zuletzt mit 1:3 gegen den TSV Langenau und steckt mit nur sechs Punkten tief im Tabellenkeller fest. Asch-Sonderbuch will mit seiner kompakten Spielweise die Heimbilanz ausbauen, während Blaustein dringend Punkte benötigt, um die rote Laterne abzugeben. Die Gäste stehen defensiv unter Druck, da sie bereits 32 Gegentore kassierten.



Der TSV Langenau feierte zuletzt einen souveränen 3:1-Erfolg beim TSV Blaustein und steht mit 20 Punkten im gesicherten Mittelfeld, aber immer noch mit Blick nach oben. Die SGM Senden-Ay kommt nach dem 1:3 gegen den FC Hüttisheim weiter nicht vom Fleck und rangiert mit nur zwölf Punkten auf dem drittletzten Platz. Langenau stellt mit 29:26 ein ausgeglichenes Torverhältnis und will mit einem Sieg in die obere Tabellenhälfte vorstoßen. Senden-Ay benötigt dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht vorzeitig den Kontakt zum rettenden Ufer zu verlieren.

Morgen, 14:30 Uhr FC Hüttisheim Hüttisheim SW Donau SW Donau 14:30 live PUSH



Der FC Hüttisheim bestätigte seinen starken Saisonstart mit dem 3:1-Auswärtssieg bei der SGM Senden-Ay und steht mit 23 Punkten weiterhin in der Spitzengruppe. SW Donau dagegen überraschte mit dem 2:1-Erfolg über den SC Türkgücü Ulm und will mit nun 15 Punkten den Aufwärtstrend bestätigen. Hüttisheim überzeugt als Aufsteiger mit stabiler Defensive und effizientem Angriffsspiel. SW Donau könnte mit einem weiteren Coup den Abstand zur Abstiegszone verkürzen und sich ins gesicherte Mittelfeld schieben.

Morgen, 13:00 Uhr SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm SV Westerheim Westerheim 13:00 PUSH



SC Türkgücü Ulm kassierte mit dem 1:2 bei SW Donau einen empfindlichen Rückschlag, bleibt aber mit 27 Punkten Teil der Tabellenführung. Der SV Westerheim hingegen untermauerte mit einem 2:1 gegen die TSG Ehingen seine Stabilität und hält ebenfalls starke 27 Punkte. Beide Teams stellen mit jeweils nur zwei Niederlagen beeindruckende Bilanzen und gehören zu den defensivstärksten Mannschaften der Liga. Im direkten Duell geht es um nichts weniger als die Vorherrschaft in der Spitzengruppe.

Morgen, 14:30 Uhr TSG Ehingen TSG Ehingen SV Eggingen Eggingen 14:30 PUSH



Die TSG Ehingen verlor zuletzt knapp mit 1:2 beim SV Westerheim, bleibt aber mit 14 Punkten auf einem Relegationsplatz. Der SV Eggingen schaffte mit dem 2:0 gegen den FC Burlafingen einen wichtigen Heimsieg und hält mit 17 Punkten Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Ehingen muss vor allem offensiv zulegen, denn mit nur 17 Saisontoren gehört man zu den harmloseren Teams der Liga. Eggingen könnte mit einem weiteren Sieg die Abstiegszone deutlich distanzieren.



Der FC Burlafingen verlor zuletzt mit 0:2 beim SV Eggingen und bleibt mit nur zehn Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz. TSV Kettershausen-Bebenhausen hingegen holte mit dem 1:1 gegen den SV Jungingen einen wertvollen Punkt, steht aber mit 13 Zählern ebenfalls im Tabellenkeller. Burlafingen muss dringend punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren, während die Gäste ihre direkte Konkurrenz auf Distanz halten möchten. Für beide Teams ist dieses Duell ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf.

