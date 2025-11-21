 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Vier Teams punktgleich: Grüßt Aufsteiger Büsnau weiter von ganz oben?

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Die Übersicht des 13. Spieltags

TSV Jahn Büsnau empfängt nach dem 5:2-Auswärtssieg bei SV Nufringen nun Croatia Stuttgart und möchte die Tabellenführung verteidigen und zugleich die Konkurrenz auf Abstand halten. Die Spvgg 1897 Cannstatt geht nach dem furiosen 7:1 bei VfL Oberjettingen mit breiter Brust ins Duell mit dem formstarken SV Bonlanden. Der TV Darmsheim will nach der 1:4-Niederlage bei SV Deckenpfronn zuhause gegen den TSV Dagersheim Wiedergutmachung betreiben und zur Spitzengruppe zurückkehren. Der SV Rohrau trifft nach dem 3:3 bei der SpVgg Holzgerlingen auf den SV Nufringen, der nach dem 2:5 gegen Büsnau dringend Punkte braucht.

---

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Jahn Büsnau
TSV Jahn BüsnauBüsnau
Croatia Stuttgart
Croatia StuttgartCroatia Stgt
15:00

Der TSV Jahn Büsnau geht als Tabellenführer und mit 23 Punkten in das Duell gegen Croatia Stuttgart, das nach dem 1:2 gegen den SV Vaihingen weiter auf einem Abstiegsplatz verharrt. Büsnau überzeugte beim 5:2 in Nufringen mit Offensivkraft und einem variablen Angriffsspiel, während Croatia mit nur einem Saisonsieg offensiv wie defensiv zu inkonstant agiert. Die Gastgeber verfügen mit 38 Treffern über die beste Angriffsreihe der Liga. Croatia hingegen wird sich steigern müssen, um dem Favoriten zumindest defensiv Paroli bieten zu können.

So., 23.11.2025, 15:30 Uhr
SV Vaihingen
SV VaihingenSV Vaihingen
TSV Musberg
TSV MusbergTSV Musberg
15:30

Der SV Vaihingen festigte mit dem wichtigen 2:1-Auswärtssieg bei Croatia Stuttgart seine Stellung in der Spitzengruppe und steht mit 22 Punkten nur knapp hinter den führenden Teams. Der TSV Musberg hingegen meldete sich mit dem 2:0-Sieg über den ASV Botnang zurück und schnupperte mit 18 Punkten wieder am Tabellenmittelfeld. Vaihingen überzeugt mit einer starken Balance zwischen Offensive und Defensive, hat aber gegen kompakte Gegner wie Musberg oft Schwierigkeiten im Durchkommen. Musberg verfügt über eine stabile Abwehr und könnte mit einem Auswärtssieg den Anschluss an das obere Drittel schaffen.

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
ASV Botnang
ASV BotnangASV Botnang
SV Deckenpfronn
SV DeckenpfronnDeckenpfronn
15:00live

Der ASV Botnang musste sich zuletzt beim TSV Musberg mit 0:2 geschlagen geben und steckt mit 16 Punkten im unteren Mittelfeld fest. Der SV Deckenpfronn hingegen setzte nach dem eindrucksvollen 4:1-Sieg über den TV Darmsheim ein kräftiges Lebenszeichen und rückte mit 18 Punkten in sichere Tabellenregionen. Deckenpfronn stellt eine der defensiv stärkeren Mannschaften der Liga und bringt zudem Spielkontrolle mit. Für Botnang geht es vor allem darum, zuhause wieder mehr Durchschlagskraft zu entwickeln.

Morgen, 15:00 Uhr
TV Darmsheim
TV DarmsheimTV Darmsheim
TSV Dagersheim
TSV DagersheimDagersheim
15:00live

Der TV Darmsheim kassierte beim 1:4 bei SV Deckenpfronn einen empfindlichen Rückschlag, steht aber mit 23 Punkten weiter in der Spitzengruppe. Der TSV Dagersheim hingegen ging beim 2:9 gegen den VfL Herrenberg regelrecht unter und steckt mit nur sieben Punkten tief im Tabellenkeller. Darmsheim verfügt nach wie vor über eine der stärksten Offensivreihen, ließ zuletzt aber Defensivstabilität vermissen. Dagersheim muss sich nach dem Debakel vor allem defensiv fangen, um gegen den Favoriten nicht erneut unterzugehen.

So., 23.11.2025, 15:30 Uhr
VfL Herrenberg
VfL HerrenbergVfL Herrenb.
VfL Oberjettingen
VfL OberjettingenO´jettingen
15:30

Der VfL Herrenberg meldete sich mit einem furiosen 9:2-Auswärtssieg beim TSV Dagersheim zurück und verschaffte sich mit elf Punkten etwas Luft im Abstiegskampf. Deutlich schwieriger ist die Lage beim VfL Oberjettingen, der nach dem 1:7 gegen die Spvgg 1897 Cannstatt weiter mit nur fünf Punkten Tabellenletzter bleibt. Herrenberg will nun zuhause nachlegen und vor allem die offensiven Stärken erneut ausspielen. Oberjettingen muss sich stabilisieren und dürfte vor allem defensiv gefordert sein.

So., 23.11.2025, 14:30 Uhr
Spvgg 1897 Cannstatt
Spvgg 1897 Cannstatt97 Cannstatt
SV Bonlanden
SV BonlandenSV Bonlanden
14:30

Die Spvgg 1897 Cannstatt gehört nach dem 7:1-Auswärtssieg beim VfL Oberjettingen weiterhin zur Spitzengruppe und teilt sich mit 23 Punkten Platz zwei. Der SV Bonlanden hingegen zeigte beim 1:1 gegen TV Echterdingen II Moral, bleibt aber mit 17 Punkten im Mittelfeld. Cannstatt überzeugt mit Offensivdruck und variablem Kombinationsspiel, während Bonlanden vor allem über Kampf und defensive Ordnung kommt. Für Cannstatt geht es darum, die gute Form zu bestätigen, während Bonlanden auf einen Überraschungscoup hofft.

So., 23.11.2025, 13:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen II
SpVgg Holzgerlingen
SpVgg HolzgerlingenHolzgerling.
13:00

Der TV Echterdingen II zeigte beim 1:1 in Bonlanden ein solides Auswärtsspiel und steht mit ebenfalls 23 Punkten verdient in der Spitzengruppe. Die SpVgg Holzgerlingen erkämpfte sich ein 3:3 gegen den SV Rohrau und bewies Moral, bleibt aber mit 13 Punkten im unteren Tabellenmittelfeld. Echterdingen tritt zuhause mit breiter Brust an und verfügt über eine eingespielte Offensive. Holzgerlingen muss vor allem defensiv kompakt stehen, um nicht früh unter Druck zu geraten.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Rohrau
SV RohrauSV Rohrau
SV Nufringen
SV NufringenSV Nufringen
15:00

Der SV Rohrau trennte sich jüngst mit 3:3 von der SpVgg Holzgerlingen und hat als Sechster mit 19 Punkten noch die Hoffnung auf Anschluss an die oberen Plätze. Der SV Nufringen dagegen kassierte beim 2:5 gegen TSV Jahn Büsnau eine deutliche Niederlage und steht mit 15 Punkten im unteren Mittelfeld. Rohrau verfügt über eine solide Defensive und ist vor allem zuhause schwer zu bespielen. Nufringen hingegen muss sich defensiv stabilisieren und hat gerade gegen starke Gegner oft zu viele Gegentore zugelassen.

