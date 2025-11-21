Vier Teams punktgleich: Grüßt Aufsteiger Büsnau weiter von ganz oben?

---

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau Büsnau Croatia Stuttgart Croatia Stgt 15:00 PUSH



Der TSV Jahn Büsnau geht als Tabellenführer und mit 23 Punkten in das Duell gegen Croatia Stuttgart, das nach dem 1:2 gegen den SV Vaihingen weiter auf einem Abstiegsplatz verharrt. Büsnau überzeugte beim 5:2 in Nufringen mit Offensivkraft und einem variablen Angriffsspiel, während Croatia mit nur einem Saisonsieg offensiv wie defensiv zu inkonstant agiert. Die Gastgeber verfügen mit 38 Treffern über die beste Angriffsreihe der Liga. Croatia hingegen wird sich steigern müssen, um dem Favoriten zumindest defensiv Paroli bieten zu können.

So., 23.11.2025, 15:30 Uhr SV Vaihingen SV Vaihingen TSV Musberg TSV Musberg 15:30 PUSH



Der SV Vaihingen festigte mit dem wichtigen 2:1-Auswärtssieg bei Croatia Stuttgart seine Stellung in der Spitzengruppe und steht mit 22 Punkten nur knapp hinter den führenden Teams. Der TSV Musberg hingegen meldete sich mit dem 2:0-Sieg über den ASV Botnang zurück und schnupperte mit 18 Punkten wieder am Tabellenmittelfeld. Vaihingen überzeugt mit einer starken Balance zwischen Offensive und Defensive, hat aber gegen kompakte Gegner wie Musberg oft Schwierigkeiten im Durchkommen. Musberg verfügt über eine stabile Abwehr und könnte mit einem Auswärtssieg den Anschluss an das obere Drittel schaffen.

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr ASV Botnang ASV Botnang SV Deckenpfronn Deckenpfronn 15:00 live PUSH



Der ASV Botnang musste sich zuletzt beim TSV Musberg mit 0:2 geschlagen geben und steckt mit 16 Punkten im unteren Mittelfeld fest. Der SV Deckenpfronn hingegen setzte nach dem eindrucksvollen 4:1-Sieg über den TV Darmsheim ein kräftiges Lebenszeichen und rückte mit 18 Punkten in sichere Tabellenregionen. Deckenpfronn stellt eine der defensiv stärkeren Mannschaften der Liga und bringt zudem Spielkontrolle mit. Für Botnang geht es vor allem darum, zuhause wieder mehr Durchschlagskraft zu entwickeln.

Morgen, 15:00 Uhr TV Darmsheim TV Darmsheim TSV Dagersheim Dagersheim 15:00 live PUSH



Der TV Darmsheim kassierte beim 1:4 bei SV Deckenpfronn einen empfindlichen Rückschlag, steht aber mit 23 Punkten weiter in der Spitzengruppe. Der TSV Dagersheim hingegen ging beim 2:9 gegen den VfL Herrenberg regelrecht unter und steckt mit nur sieben Punkten tief im Tabellenkeller. Darmsheim verfügt nach wie vor über eine der stärksten Offensivreihen, ließ zuletzt aber Defensivstabilität vermissen. Dagersheim muss sich nach dem Debakel vor allem defensiv fangen, um gegen den Favoriten nicht erneut unterzugehen.



Der VfL Herrenberg meldete sich mit einem furiosen 9:2-Auswärtssieg beim TSV Dagersheim zurück und verschaffte sich mit elf Punkten etwas Luft im Abstiegskampf. Deutlich schwieriger ist die Lage beim VfL Oberjettingen, der nach dem 1:7 gegen die Spvgg 1897 Cannstatt weiter mit nur fünf Punkten Tabellenletzter bleibt. Herrenberg will nun zuhause nachlegen und vor allem die offensiven Stärken erneut ausspielen. Oberjettingen muss sich stabilisieren und dürfte vor allem defensiv gefordert sein.

So., 23.11.2025, 14:30 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt SV Bonlanden SV Bonlanden 14:30 PUSH



Die Spvgg 1897 Cannstatt gehört nach dem 7:1-Auswärtssieg beim VfL Oberjettingen weiterhin zur Spitzengruppe und teilt sich mit 23 Punkten Platz zwei. Der SV Bonlanden hingegen zeigte beim 1:1 gegen TV Echterdingen II Moral, bleibt aber mit 17 Punkten im Mittelfeld. Cannstatt überzeugt mit Offensivdruck und variablem Kombinationsspiel, während Bonlanden vor allem über Kampf und defensive Ordnung kommt. Für Cannstatt geht es darum, die gute Form zu bestätigen, während Bonlanden auf einen Überraschungscoup hofft.



Der TV Echterdingen II zeigte beim 1:1 in Bonlanden ein solides Auswärtsspiel und steht mit ebenfalls 23 Punkten verdient in der Spitzengruppe. Die SpVgg Holzgerlingen erkämpfte sich ein 3:3 gegen den SV Rohrau und bewies Moral, bleibt aber mit 13 Punkten im unteren Tabellenmittelfeld. Echterdingen tritt zuhause mit breiter Brust an und verfügt über eine eingespielte Offensive. Holzgerlingen muss vor allem defensiv kompakt stehen, um nicht früh unter Druck zu geraten.

Morgen, 15:00 Uhr SV Rohrau SV Rohrau SV Nufringen SV Nufringen 15:00 PUSH



Der SV Rohrau trennte sich jüngst mit 3:3 von der SpVgg Holzgerlingen und hat als Sechster mit 19 Punkten noch die Hoffnung auf Anschluss an die oberen Plätze. Der SV Nufringen dagegen kassierte beim 2:5 gegen TSV Jahn Büsnau eine deutliche Niederlage und steht mit 15 Punkten im unteren Mittelfeld. Rohrau verfügt über eine solide Defensive und ist vor allem zuhause schwer zu bespielen. Nufringen hingegen muss sich defensiv stabilisieren und hat gerade gegen starke Gegner oft zu viele Gegentore zugelassen.

