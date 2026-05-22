Vier Teams müssen noch kräftig zittern

Bei einem Remis gegen Zewen wären Sascha Kohr und der SV Niederemmel bereits gerettet. – Foto: Sebastian J. Schwarz

„Wir erwarten einen Gegner, der mit allen Mitteln versuchen wird, drei Punkte mitzunehmen, da er sonst absteigt. Dennoch möchten wir das letzte Heimspiel gewinnen“, erwartet Tawerns Trainer Benny Leis jede Menge Gegenwehr. Neben Idris Lataev (TuS Hoppstädten) wird auch Melvin Clemens (zum SV Fisch) verabschiedet. Dennis Weber fehlt rotgesperrt. „Wir sind gezwungen, voll auf Sieg zu spielen und dürfen erst gar nicht auf die anderen Plätze gucken. Die Devise lautet: ‚Volle Kraft voraus‘, ist sich Schleids Spielertrainer Taner Weins der Bedeutung der Partie bewusst. Ein Remis oder eine Niederlage würde nach vier Jahren Bezirksliga den Abstieg bedeuten. Arthur Hartwick (aus Urlaub) und Fabian Mertes (nach Knieproblemen) kehren zurück.

Auch die Partie des Elften (28 Punkte) gegen die drei Plätze und drei Zähler schlechter platzierte SG Zewen steht ganz im Zeichen des Abstiegskampfes. Ein Remis reicht Niederemmel für den Ligaverbleib. „Zewen steht mehr unter Druck, doch unsere Personalsituation gleicht einem Lotteriespiel. Wir wollen trotzdem Vollgasfußball spielen und alles investieren“, betont SV-Trainer Sascha Kohr. Luca Hermandung ist aus dem Urlaub zurück, Jacob Grüner nach beruflichen Verpflichtungen wieder einsetzbar, Benedikt Vogedes (Bänderüberdehnung) fraglich. „Entscheidend wird sein, zu gewinnen – und die nötige Einstellung und den Willen mitzubringen. Wir wollen das Momentum auf unsere Seite ziehen“, betont SG-Co-Trainer Daniel Maes. Erik May (nach Sperre), Lukas Görgen (nach privatem Termin) und Joel Schneemilch (war angeschlagen) sind wieder an Bord.

SG Franzenheim – SG Wiesbaum (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Schöndorf)

Im vorerst letzten Bezirksligaspiel geht es für Franzenheims Interimstrainer Daniel Meyer und sein als Absteiger feststehendes Team darum, noch mal eine beherzte Leistung zu zeigen. Die SG Wiesbaum wird die Runde als bester Aufsteiger abschließen. „Wir streben unseren vierten Sieg in Folge an – und das auch zu Null. Dann hätten wir die Möglichkeit, eventuell noch Siebter zu werden“, so Spielertrainer Marco Michels. Christian Eich muss berufsbedingt passen.

SG Ellscheid – SG Saartal Irsch (Samstag, 17.30 Uhr, Kunstrasen Strohn)

„Die Saartaler besitzen eine brutal gute Offensive, doch sind auch defensiv verwundbar. Bei einem Sieg könnten wir vielleicht noch auf Platz neun springen“, sagt Ellscheids Spielertrainer Markus Boos. Eine Kaffeefahrt soll es für die Saartal-SG nicht werden, auch wenn der Tross mit dem Bus in die Vulkaneifel reist. „Uns geht es darum, einen schönen Saisonabschluss zu feiern und Trainer Peter Schuh sowie Tobias Baier in ihrem letzten Spiel mit einem Sieg beschenken“, fordert Saartal-Sportchef Philip Kramp den vierten Sieg in Folge.

SG Geisfeld – SV Sirzenich (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Rascheid)

Bevor es wieder zurück in die A-Klasse geht, haben sie im Hochwald noch ein gemeinsames Ziel. „Vielleicht können wir Sirzenich ein bisschen ärgern, wenn wir lange die Null halten. Es gilt, noch mal ein gutes Spiel zeigen und vielleicht den einzigen Saisonsieg landen“, fordert Geisfelds Trainer Björn Probst einen couragierten Auftritt gegen den Tabellenvierten. Jonas Mart ist eine Option für die Startelf, Moritz Michels eine von der Bank. „Wir möchten unsere überragende Saison mit einem Sieg beenden und auf gar keinen Fall die einzige Mannschaft sein, die gegen Geisfeld verliert“, fordert Sirzenichs Coach Tillmann Schweitzer einen konzentrierten Auftritt. Simon Klodt, Jannik Boost, Moritz Stemper und Ben Schneider müssen verletzungsbedingt passen.

Die Partie haben die Gastgeber als Aktionsspieltag für mehr Respekt und Toleranz ausgerufen. Faires Verhalten gegenüber dem Gegner und dem Schiedsrichter soll am ganzen Wochenende in Rascheid das große Thema sein.

SV Mehring – FSV Salmrohr (Samstag, 17.30 Uhr, Kunstrasenplatz auf der Mehringer Lay)

Gegen den drittplatzierten FSV Salmrohr möchte der SV Mehring mit einem Sieg den Klassenverbleib klarmachen. Verliert der SVM und gewinnen Schleid und Zewen ihre Auswärtsspiele, ist Mehring indes abgestiegen. „Wir haben die schwierigste Aufgabe von allen Teams, die noch gefährdet sind. Wollen wir in der Klasse bleiben, muss gegen Salmrohr schon alles passen“, weiß Mehrings Spielertrainer Simon Monzel. Personell werde es gegenüber dem 2:4 in Schleid keine Änderungen geben. „Für Mehring ist es ein extrem wichtiges Spiel. Unser Ziel ist es, positiv aus der Saison rauszugehen. Auch wenn es ein paar Änderungen geben wird, wollen wir eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen“, kündigt der selbst aus privaten Gründen fehlende FSV-Trainer Rudi Thömmes Wechsel in der Startelf an.

TuS Mosella Schweich – FSV Trier-Tarforst (Samstag, 18 Uhr, Kunstrasenplatz am Winzerkeller Schweich)

Der Vizemeister trifft auf den Meister und Rheinlandligaaufsteiger. Für Mosella-Trainer Thomas Schleimer geht es auch darum, sich für die 1:2-Hinspielniederlage zu revanchieren: „Wir sind hoch motiviert, das Rückspiel für uns zu entscheiden. Dafür brauchen wir eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive, müssen griffig in den Zweikämpfen und konsequent in der Chancenverwertung sein.“ Stephan Schleimer fehlt rotgesperrt, Joshua Rodrigues verletzungsbedingt. Fraglich ist Jens Schneider (Oberschenkelprobleme). „Ich gehe davon aus, dass es ein hochklassiges Spiel wird, denn es treffen die beiden besten Mannschaften der Liga aufeinander. Wir möchten noch mal ein attraktives und möglichst torreiches Spiel zeigen“, so Tarforsts Meistercoach Patrick Zöllner.

Bezirksliga Mitte

SV Anadolu Spor Koblenz – TuS Ahbach (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Schmitzerswiese, Koblenz)

„Wir werden nicht dorthin zu einem Ausflug fahren, sondern möchten die so erfolgreiche Saison mit einem Sieg beenden. Kurz vor der Winterpause sind wir im Hinspiel (2:1) auf eine technisch versierte und robuste Mannschaft getroffen“, erwartet TuS-Trainer Roger Stoffels eine Partie auf Augenhöhe. Wieder dabei sind Nico Clausen (nach Augenverletzung) und der aus Australien zurückgekehrte Paul Krämer.