Vier Teams kämpfen um die Spitze, Derby in Tettnang

---





So., 16.11.2025, 15:30 Uhr SV Weingarten Weingarten TSV Eschach TSV Eschach 15:30 live PUSH



Der TSV Eschach reist als Tabellenführer mit 29 Punkten zum SV Weingarten, der mit 19 Punkten auf Rang 10 steht. Nach dem 2:0 gegen Ravensburg II will Eschach seine Siegesserie fortsetzen und die Tabellenführung festigen. Weingarten hingegen hofft, nach zuletzt durchwachsenen Leistungen wieder Konstanz zu finden.

---



Für den FV Ravensburg II geht es darum, nach der Niederlage in Eschach wieder Stabilität zu gewinnen. Die Mannschaft belegt mit 17 Punkten Rang 12, während Dostluk als Aufsteiger mit 13 Zählern dringend punkten muss, um den Kontakt zum rettenden Ufer zu halten. Ravensburg II möchte den Heimvorteil nutzen, um sich Luft im Tabellenkeller zu verschaffen.

---

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr TSG Ailingen TSG Ailingen SV Baindt SV Baindt 14:30 PUSH



Die TSG Ailingen steht nach der Niederlage in Friedrichshafen unter Druck, während der SV Baindt mit breiter Brust anreist. Nach dem spektakulären 3:2 gegen Maierhöfen/Grünenbach kletterte Baindt auf Rang sechs und möchte nun weiter oben angreifen. Ailingen dagegen muss punkten, um nicht weiter in den Abstiegssog zu geraten.

---



Das Topspiel des Spieltags: Der Tabellendritte empfängt den punktgleichen Vierten. Maierhöfen/Grünenbach will nach der späten Niederlage in Baindt in die Erfolgsspur zurückkehren und gleichzeitig den Anschluss an die Spitze halten. Brochenzell, das zuletzt in Tettnang torlos blieb, könnte mit einem Auswärtssieg selbst auf Platz zwei springen. Ein enges Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

---

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr TSV Tettnang TSV Tettnang TSV Meckenbeuren Meckenbeuren 14:30 live PUSH



Im Duell zwischen Tettnang und Meckenbeuren geht es um wichtige Punkte. Tettnang (14.) setzte zuletzt ein Achtungszeichen mit dem 0:0 in Brochenzell, während der Tabellenelfte Meckenbeuren nach dem 3:0 gegen Bergatreute mit Rückendwind anreist. Ein spannendes Derby darf erwartet werden

---



Bergatreute sucht nach der Niederlage in Meckenbeuren den Weg zurück auf die Siegerstraße. Die Gäste aus Unterzeil/Seibranz gehören mit 26 Punkten zur Spitzengruppe und könnten mit einem Sieg sogar auf den dritten Rang springen. Für Bergatreute, aktuell Achter, wäre ein Erfolg ein wichtiges Zeichen, um nicht den Anschluss zu verlieren.

---

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr FV Bad Waldsee Bad Waldsee SV Vogt SV Vogt 14:30 live PUSH



Im Tabellenkeller steht der FV Bad Waldsee mit dem Rücken zur Wand. Der Aufsteiger hat erst sechs Punkte gesammelt und muss gegen den Zehnten SV Vogt unbedingt gewinnen, um den Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz nicht weiter anwachsen zu lassen. Vogt reist nach der bitteren 1:2-Nniederlage gegen Aichstetten an und möchte seine Negativserie von sieben Spieln ohne Siege enldich beenden. Die Favoritenrolle liegt bei den Gästen, doch Bad Waldsee will im eigenen Stadion ein Lebenszeichen setzen.

---

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr SV Aichstetten Aichstetten FC Leutkirch FC Leutkirch 14:30 PUSH



Der SV Aichstetten, aktuell Siebter, möchte nach dem 2:1-Erfolg in Vogt seine gute Form bestätigen. Gegner Leutkirch steckt als Vorletzter weiter tief im Tabellenkeller und hat erst zwei Siege auf dem Konto. Aichstetten kann mit einem weiteren Erfolg auf Platz sechs vorrücken, während Leutkirch dringend Punkte braucht, um den Anschluss nicht zu verlieren.









