Vier Teams im Fernduell um die Landesliga-Herbstmeisterschaft

Der 15. Spieltag der Landesliga, Staffel 2, sortiert die Kräfteverhältnisse an der Spitze neu: Köngen, Eislingen und Waldstetten gehen nahezu im Gleichschritt in die Rückrunde, während Bernhausen dicht folgt. Im dichten Mittelfeld zählen Nuancen – im Tabellenkeller braucht Sontheim dringend ein Lebenszeichen.



Im Duell FV Sontheim gegen GSV Maichingen steht der Aufsteiger unter maximalem Druck, nach 14 Niederlagen endlich zu punkten. Maichingen reist mit Vorsprung zur Gefahrenzone an und will den Abstand nach unten festigen. Im Duell FV Sontheim gegen GSV Maichingen steht der Aufsteiger unter maximalem Druck, nach 14 Niederlagen endlich zu punkten. Maichingen reist mit Vorsprung zur Gefahrenzone an und will den Abstand nach unten festigen.

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr SV Böblingen SV Böblingen VfL Sindelfingen Sindelfingen 14:00 PUSH



Zwischen SV Böblingen und VfL Sindelfingen geht es um die Weichenstellung fürs obere Mittelfeld. Böblingen kann mit einem Heimsieg aufschließen, Sindelfingen will nach Platz acht den Kontakt zur Spitzengruppe halten. Zwischen SV Böblingen und VfL Sindelfingen geht es um die Weichenstellung fürs obere Mittelfeld. Böblingen kann mit einem Heimsieg aufschließen, Sindelfingen will nach Platz acht den Kontakt zur Spitzengruppe halten.



Die TSVgg Plattenhardt misst sich mit dem 1. FC Eislingen – ein klarer Härtetest für den Aufsteiger. Eislingen startet als erster Verfolger mit Rückenwind, Plattenhardt braucht Kompaktheit und Effizienz, um zu bestehen. Die TSVgg Plattenhardt misst sich mit dem 1. FC Eislingen – ein klarer Härtetest für den Aufsteiger. Eislingen startet als erster Verfolger mit Rückenwind, Plattenhardt braucht Kompaktheit und Effizienz, um zu bestehen.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr TSV Köngen TSV Köngen MTV Stuttgart MTV Stgt 14:30 PUSH



Tabellenführer TSV Köngen empfängt den MTV Stuttgart und möchte die Spitzenposition stabilisieren. Für den MTV zählen im Ringen um den Klassenerhalt vor allem defensive Stabilität und Effektivität in Umschaltmomenten. Tabellenführer TSV Köngen empfängt den MTV Stuttgart und möchte die Spitzenposition stabilisieren. Für den MTV zählen im Ringen um den Klassenerhalt vor allem defensive Stabilität und Effektivität in Umschaltmomenten.



Der TSGV Waldstetten trifft auf den SC Geislingen und geht aus dem Spitzenquartett mit Favoritenrolle ins Heimspiel. Geislingen sucht auf Rang zwölf Stabilität und kann mit einem Punktgewinn ein Signal setzen. Der TSGV Waldstetten trifft auf den SC Geislingen und geht aus dem Spitzenquartett mit Favoritenrolle ins Heimspiel. Geislingen sucht auf Rang zwölf Stabilität und kann mit einem Punktgewinn ein Signal setzen.



Beim Spiel TSV Ehningen gegen SV Waldhausen prallen die unmittelbaren Nachbarn aus der erweiterten Spitze aufeinander. Ehningen hat Heimvorteil und die Chance, Platz fünf zu untermauern, Waldhausen will den Gleichstand in Punkte ummünzen. Beim Spiel TSV Ehningen gegen SV Waldhausen prallen die unmittelbaren Nachbarn aus der erweiterten Spitze aufeinander. Ehningen hat Heimvorteil und die Chance, Platz fünf zu untermauern, Waldhausen will den Gleichstand in Punkte ummünzen.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh TSV Bernhausen TSV Bernhsn 14:30 PUSH



FV Sportfreunde Neuhausen erwartet den TSV Bernhausen und bekommt einen Prüfstein aus dem Top-Vier. Neuhausen braucht Zielstrebigkeit im letzten Drittel, Bernhausen will den Anschluss an die Aufstiegsränge verteidigen. FV Sportfreunde Neuhausen erwartet den TSV Bernhausen und bekommt einen Prüfstein aus dem Top-Vier. Neuhausen braucht Zielstrebigkeit im letzten Drittel, Bernhausen will den Anschluss an die Aufstiegsränge verteidigen.

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr TV Echterdingen Echterdingen TSV Bad Boll TSV Bad Boll 15:00 PUSH



Der TV Echterdingen trifft auf den TSV Bad Boll und muss im Abstiegskampf nachlegen. Bad Boll hat sich im gesicherten Mittelfeld etabliert und kann mit Auswärtspunkten den Blick wieder nach oben richten.