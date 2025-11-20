 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Vier Teams im Fernduell um die Landesliga-Herbstmeisterschaft

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 15. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Der 15. Spieltag der Landesliga, Staffel 2, sortiert die Kräfteverhältnisse an der Spitze neu: Köngen, Eislingen und Waldstetten gehen nahezu im Gleichschritt in die Rückrunde, während Bernhausen dicht folgt. Im dichten Mittelfeld zählen Nuancen – im Tabellenkeller braucht Sontheim dringend ein Lebenszeichen.

---

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
14:00

Im Duell FV Sontheim gegen GSV Maichingen steht der Aufsteiger unter maximalem Druck, nach 14 Niederlagen endlich zu punkten. Maichingen reist mit Vorsprung zur Gefahrenzone an und will den Abstand nach unten festigen.

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
14:00

Zwischen SV Böblingen und VfL Sindelfingen geht es um die Weichenstellung fürs obere Mittelfeld. Böblingen kann mit einem Heimsieg aufschließen, Sindelfingen will nach Platz acht den Kontakt zur Spitzengruppe halten.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
14:30

Die TSVgg Plattenhardt misst sich mit dem 1. FC Eislingen – ein klarer Härtetest für den Aufsteiger. Eislingen startet als erster Verfolger mit Rückenwind, Plattenhardt braucht Kompaktheit und Effizienz, um zu bestehen.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
14:30

Tabellenführer TSV Köngen empfängt den MTV Stuttgart und möchte die Spitzenposition stabilisieren. Für den MTV zählen im Ringen um den Klassenerhalt vor allem defensive Stabilität und Effektivität in Umschaltmomenten.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
14:30

Der TSGV Waldstetten trifft auf den SC Geislingen und geht aus dem Spitzenquartett mit Favoritenrolle ins Heimspiel. Geislingen sucht auf Rang zwölf Stabilität und kann mit einem Punktgewinn ein Signal setzen.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
14:30

Beim Spiel TSV Ehningen gegen SV Waldhausen prallen die unmittelbaren Nachbarn aus der erweiterten Spitze aufeinander. Ehningen hat Heimvorteil und die Chance, Platz fünf zu untermauern, Waldhausen will den Gleichstand in Punkte ummünzen.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
14:30

FV Sportfreunde Neuhausen erwartet den TSV Bernhausen und bekommt einen Prüfstein aus dem Top-Vier. Neuhausen braucht Zielstrebigkeit im letzten Drittel, Bernhausen will den Anschluss an die Aufstiegsränge verteidigen.

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
15:00

Der TV Echterdingen trifft auf den TSV Bad Boll und muss im Abstiegskampf nachlegen. Bad Boll hat sich im gesicherten Mittelfeld etabliert und kann mit Auswärtspunkten den Blick wieder nach oben richten.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 020.11.2025, 14:00 Uhr
Timo BabicAutor