Vier Teams, ein Ziel: Mitte-Nord im Ausnahmezustand

Während der FC Wesuwe an diesem Wochenende nur zuschauen konnte, haben die direkten Konkurrenten im Aufstiegsrennen ihre Hausaufgaben erledigt und damit die Kreisliga Mitte-Nord endgültig in einen spannenden Vierkampf verwandelt. Spitzenreiter SV Raspo Lathen marschiert weiter vorneweg, der SV Flechum bleibt als Zweiter hartnäckig dran und auch Blau-Weiß Lorup untermauerte als Dritter seine Ambitionen. Wesuwe rutscht durch das spielfreie Wochenende zwar etwas aus dem Fokus, ist im Titelrennen aber weiter mittendrin.
Vier Mannschaften, nur wenige Punkte Abstand und noch reichlich Spieltage auf der Uhr: Die Kreisliga Mitte-Nord liefert pünktlich zum Saisonendspurt genau das, was der Amateurfußball liebt, ein Meisterrennen mit offenem Visier. Hier sind die Berichte zum Spieltag.
Der SV Blau-Weiß Lorup hat im Heimspiel gegen den FC Bockholte ein deutliches 5:2 gefeiert und dabei vor allem in der ersten Halbzeit ein echtes Offensivfeuerwerk abgebrannt. Zwar konnte Simon Vooren den frühen Führungstreffer von Jürgen Beckmann zunächst ausgleichen, doch danach überrollte Lorup den Gast förmlich. Matthias Lüken drehte innerhalb von nur elf Minuten mit einem lupenreinen Hattrick die Partie auf 4:1 und sorgte schon vor der Pause für klare Verhältnisse.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Lorup das aktivere Team, ließ weitere gute Möglichkeiten liegen und erhöhte durch Beckmann nach 77 Minuten auf 5:1. Der zweite Treffer der Gäste durch Hermann Stukert kurz vor Schluss war am Ende nur noch Ergebniskosmetik. Mit dem klaren Heimsieg unterstrich Lorup seine starke Offensivform, während Bockholte nach ordentlichem Beginn früh den Zugriff auf die Partie verlor.
Nils Gudewill avancierte mit seinem Doppelpack zum Matchwinner des SV Flechum. Der Angreifer brachte seine Farben zunächst per Handelfmeter in Führung (68.) und setzte mit einem sehenswerten Hackentreffer in der 87. Minute den Schlusspunkt zum 2:0-Heimsieg gegen den SuS Rhede.
Den ausführlichen Spielbericht mit allen Szenen und Stimmen gibt es im verlinkten FuPa-Bericht. Hier entlang zum Bericht
Der SV Raspo Lathen bleibt im Aufstiegsrennen voll auf Kurs und setzte sich in einem torreichen Heimspiel mit 5:3 gegen RW Heede durch. Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr: Tim Gerdelmann per Traumschuss und Nils Kröger sorgten schon nach 13 Minuten für eine frühe 2:0-Führung. Auch ein verschossener Heeder Elfmeter brachte Raspo nicht aus dem Tritt, denn Gerdelmann erhöhte noch vor der Pause auf 3:0. Zwar kämpfte sich Heede durch Christoph Andrees mit zwei Treffern auf 2:3 heran, doch Lathen behielt in der wilden Phase die Nerven.
In der Schlussphase machte dann Dominic Dickmann den Unterschied. Der Torjäger traf zunächst per Foulelfmeter zum 4:2 und legte wenig später nach starkem Alleingang das 5:2 nach. Der späte Treffer von Jens Dettmer änderte nichts mehr am verdienten Lathener Heimsieg. Damit erledigt Raspo weiter zuverlässig seine Aufgaben und hält den Druck im oberen Tabellendrittel hoch.
Besonders sehenswert: Alle acht Treffer der Partie sind im FuPa-Liveticker als Video abrufbar, ein Dank geht an Robin Peters, der die Szenen gewohnt zuverlässig festgehalten hat.