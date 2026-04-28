Vier Teams, ein Ziel: Mitte-Nord im Ausnahmezustand

Nils Gudewill avancierte mit seinem Doppelpack zum Matchwinner des SV Flechum. Der Angreifer brachte seine Farben zunächst per Handelfmeter in Führung (68.) und setzte mit einem sehenswerten Hackentreffer in der 87. Minute den Schlusspunkt zum 2:0-Heimsieg gegen den SuS Rhede.

Den ausführlichen Spielbericht mit allen Szenen und Stimmen gibt es im verlinkten FuPa-Bericht. Hier entlang zum Bericht

Der SV Raspo Lathen bleibt im Aufstiegsrennen voll auf Kurs und setzte sich in einem torreichen Heimspiel mit 5:3 gegen RW Heede durch. Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr: Tim Gerdelmann per Traumschuss und Nils Kröger sorgten schon nach 13 Minuten für eine frühe 2:0-Führung. Auch ein verschossener Heeder Elfmeter brachte Raspo nicht aus dem Tritt, denn Gerdelmann erhöhte noch vor der Pause auf 3:0. Zwar kämpfte sich Heede durch Christoph Andrees mit zwei Treffern auf 2:3 heran, doch Lathen behielt in der wilden Phase die Nerven.

In der Schlussphase machte dann Dominic Dickmann den Unterschied. Der Torjäger traf zunächst per Foulelfmeter zum 4:2 und legte wenig später nach starkem Alleingang das 5:2 nach. Der späte Treffer von Jens Dettmer änderte nichts mehr am verdienten Lathener Heimsieg. Damit erledigt Raspo weiter zuverlässig seine Aufgaben und hält den Druck im oberen Tabellendrittel hoch.

Besonders sehenswert: Alle acht Treffer der Partie sind im FuPa-Liveticker als Video abrufbar, ein Dank geht an Robin Peters, der die Szenen gewohnt zuverlässig festgehalten hat.