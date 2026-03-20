 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Vier Teams, ein Ziel: Hochspannung im Kampf um den Aufstieg

Landesklasse West: FSV Babelsberg 74 unter Druck, während im Tabellenkeller die Abstiegsnot wächst.

von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: FussballimFKHavelland

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ZF BKK
LK West Brandenburg
Babelsberg II
Michendorf
Saarmund
FSV Babelsb.

In der Landesklasse West steht an diesem Wochenende der 19. Spieltag an, der sowohl für die Aufstiegsaspiranten als auch für die abstiegsbedrohten Teams richtungsweisend sein dürfte. Während der FSV Babelsberg 74 mit 40 Punkten die Tabelle anführt, lauert die Konkurrenz aus Brieselang, Nauen und Pankow auf jeden Patzer des Spitzenreiters. Gleichzeitig spitzt sich die Lage im Tabellenkeller zu, wo vier Mannschaften innerhalb von nur fünf Punkten um den Klassenerhalt kämpfen.

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Heute, 20:00 Uhr
FSV Babelsberg 74
FSV Babelsberg 74FSV Babelsb.
SG Michendorf
SG MichendorfMichendorf
20:00

Der Spieltag beginnt am heutigen Freitagabend mit der Partie des Tabellenführers gegen den Elften aus Michendorf. Babelsberg 74 geht mit einem Vorsprung von zwei Punkten auf den ersten Verfolger Brieselang in dieses Duell. Michendorf, das derzeit 18 Punkte auf dem Konto hat, möchte den Abstand nach unten vergrößern. Das Hinspiel verlief knapp und endete mit einem 1:0-Sieg für die Babelsberger.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Grün-Weiß Brieselang
SV Grün-Weiß BrieselangBrieselang
SV Empor Schenkenberg 1928
SV Empor Schenkenberg 1928Schenkenberg
14:00

Am Samstagnachmittag empfängt der Tabellenzweite Brieselang (38 Punkte) den Fünften aus Schenkenberg (32 Punkte). Für Brieselang ist ein Heimsieg essenziell, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Schenkenberg hingegen reist mit dem Selbstbewusstsein aus dem Hinspiel an, welches sie deutlich mit 3:0 für sich entscheiden konnten. Die Gäste stellen mit nur 13 Gegentoren die stabilste Defensive der Liga.

Morgen, 14:00 Uhr
SSV Einheit Perleberg
SSV Einheit PerlebergPerleberg
Pritzwalker FHV 03
Pritzwalker FHV 03Pritzwalk
14:00

In diesem Mittelfeldduell trifft der Zwölfte auf den Neunten. Perleberg hat mit 16 Punkten aus 17 Spielen noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, benötigt aber Punkte, um sich von der Abstiegszone zu distanzieren. Pritzwalk steht mit 21 Punkten etwas gefestigter da. Im ersten Aufeinandertreffen dieser Saison behielt Perleberg mit einem 2:1-Erfolg die Oberhand.

Morgen, 14:00 Uhr
FK Hansa Wittstock 1919
FK Hansa Wittstock 1919Wittstock
FSV Veritas Wittenberge/Breese
FSV Veritas Wittenberge/BreeseFSV Veritas
14:00

Wittstock steckt als Tabellenvierzehnter mit 15 Punkten mitten im Abstiegskampf. Gegen den Tabellenachten aus Wittenberge (26 Punkte) wird eine konzentrierte Leistung nötig sein, um Zählbares zu verbuchen. Das Hinspiel war eine ausgeglichene Begegnung, die nach einem intensiven Schlagabtausch 2:2-Unentschieden endete.

Morgen, 15:00 Uhr
Pankower SV Rot-Weiß 1921
Pankower SV Rot-Weiß 1921Pankower SV
SG Grün-Weiß Golm
SG Grün-Weiß GolmGW Golm
15:00

Der Pankower SV rangiert mit 36 Punkten auf dem vierten Platz und ist punktgleich mit dem Tabellendritten aus Nauen. Um im Aufstiegsrennen zu bleiben, ist ein Sieg gegen den Sechsten aus Golm (28 Punkte) fast schon Pflicht. Bereits das Hinspiel zeigte, dass sich beide Teams auf Augenhöhe begegnen, als man sich mit einem 1:1-Remis trennte.

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Chemie Premnitz
TSV Chemie PremnitzPremnitz
VfL Nauen
VfL NauenVfL Nauen
15:00

Das Tabellenschlusslicht Premnitz (11 Punkte) empfängt den formstarken Tabellendritten Nauen (36 Punkte). Die Rollen sind hier klar verteilt, zumal Nauen mit 44 Treffern eine der gefährlichsten Offensiven der Liga stellt. Das Hinspiel unterstrich diese Favoritenrolle mit einem deutlichen 4:1-Sieg für den VfL Nauen.

Morgen, 15:00 Uhr
SG Saarmund
SG SaarmundSaarmund
SV Blau-Gelb Falkensee
SV Blau-Gelb FalkenseeBG Falkensee
15:00

Saarmund (Platz 10, 19 Punkte) trifft auf den Tabellenfünfzehnten Falkensee (15 Punkte). Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Saarmund konnte das Hinspiel in Falkensee souverän mit 4:1 gewinnen und möchte diesen Erfolg vor heimischer Kulisse wiederholen.

Morgen, 16:30 Uhr
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg II
FC Borussia Brandenburg
FC Borussia BrandenburgBorussia Bra
16:30

Die Reserve von Babelsberg 03 (15 Punkte) benötigt dringend einen Erfolg, um die Abstiegsränge zu verlassen. Zu Gast ist die Borussia aus Brandenburg, die mit 26 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz rangiert. Im Hinspiel setzten sich die Brandenburger in einer knappen Partie mit 3:2 durch.

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