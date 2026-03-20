Vier Teams, ein Ziel: Hochspannung im Kampf um den Aufstieg Landesklasse West: FSV Babelsberg 74 unter Druck, während im Tabellenkeller die Abstiegsnot wächst. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: FussballimFKHavelland

In der Landesklasse West steht an diesem Wochenende der 19. Spieltag an, der sowohl für die Aufstiegsaspiranten als auch für die abstiegsbedrohten Teams richtungsweisend sein dürfte. Während der FSV Babelsberg 74 mit 40 Punkten die Tabelle anführt, lauert die Konkurrenz aus Brieselang, Nauen und Pankow auf jeden Patzer des Spitzenreiters. Gleichzeitig spitzt sich die Lage im Tabellenkeller zu, wo vier Mannschaften innerhalb von nur fünf Punkten um den Klassenerhalt kämpfen.

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Der Spieltag beginnt am heutigen Freitagabend mit der Partie des Tabellenführers gegen den Elften aus Michendorf. Babelsberg 74 geht mit einem Vorsprung von zwei Punkten auf den ersten Verfolger Brieselang in dieses Duell. Michendorf, das derzeit 18 Punkte auf dem Konto hat, möchte den Abstand nach unten vergrößern. Das Hinspiel verlief knapp und endete mit einem 1:0-Sieg für die Babelsberger.

Am Samstagnachmittag empfängt der Tabellenzweite Brieselang (38 Punkte) den Fünften aus Schenkenberg (32 Punkte). Für Brieselang ist ein Heimsieg essenziell, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Schenkenberg hingegen reist mit dem Selbstbewusstsein aus dem Hinspiel an, welches sie deutlich mit 3:0 für sich entscheiden konnten. Die Gäste stellen mit nur 13 Gegentoren die stabilste Defensive der Liga.

Morgen, 14:00 Uhr SSV Einheit Perleberg Perleberg Pritzwalker FHV 03 Pritzwalk 14:00 PUSH

In diesem Mittelfeldduell trifft der Zwölfte auf den Neunten. Perleberg hat mit 16 Punkten aus 17 Spielen noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, benötigt aber Punkte, um sich von der Abstiegszone zu distanzieren. Pritzwalk steht mit 21 Punkten etwas gefestigter da. Im ersten Aufeinandertreffen dieser Saison behielt Perleberg mit einem 2:1-Erfolg die Oberhand.

Wittstock steckt als Tabellenvierzehnter mit 15 Punkten mitten im Abstiegskampf. Gegen den Tabellenachten aus Wittenberge (26 Punkte) wird eine konzentrierte Leistung nötig sein, um Zählbares zu verbuchen. Das Hinspiel war eine ausgeglichene Begegnung, die nach einem intensiven Schlagabtausch 2:2-Unentschieden endete.

Der Pankower SV rangiert mit 36 Punkten auf dem vierten Platz und ist punktgleich mit dem Tabellendritten aus Nauen. Um im Aufstiegsrennen zu bleiben, ist ein Sieg gegen den Sechsten aus Golm (28 Punkte) fast schon Pflicht. Bereits das Hinspiel zeigte, dass sich beide Teams auf Augenhöhe begegnen, als man sich mit einem 1:1-Remis trennte.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Chemie Premnitz Premnitz VfL Nauen VfL Nauen 15:00 PUSH

Das Tabellenschlusslicht Premnitz (11 Punkte) empfängt den formstarken Tabellendritten Nauen (36 Punkte). Die Rollen sind hier klar verteilt, zumal Nauen mit 44 Treffern eine der gefährlichsten Offensiven der Liga stellt. Das Hinspiel unterstrich diese Favoritenrolle mit einem deutlichen 4:1-Sieg für den VfL Nauen.

Saarmund (Platz 10, 19 Punkte) trifft auf den Tabellenfünfzehnten Falkensee (15 Punkte). Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Saarmund konnte das Hinspiel in Falkensee souverän mit 4:1 gewinnen und möchte diesen Erfolg vor heimischer Kulisse wiederholen.

Morgen, 16:30 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg II FC Borussia Brandenburg Borussia Bra 16:30 PUSH