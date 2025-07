Vier Teams, ein Ziel: Formtest beim Turnier des FSV Babelsberg 74

Ein kompaktes, aber intensiv besetztes Vorbereitungsturnier erwartet die Zuschauer am morgigen Samstag beim FSV Babelsberg 74. Vier Mannschaften aus der Landesklasse West und Ost nutzen die Gelegenheit, sich unter Wettkampfbedingungen zu testen. In 30-minütigen Spielen treten alle Teams im Gruppenmodus gegeneinander an.