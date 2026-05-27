Vier Teams, ein Spieltag, ein Finale mit Ansage

Die Kreisliga Mitte-Nord steuert auf ein Saisonfinale zu, das im Emsland wohl noch lange Thema an Theken, Sportplätzen und Vereinsheimen bleiben dürfte. Vier Mannschaften können am letzten Spieltag noch Meister oder Vizemeister werden und ausgerechnet Spitzenreiter SV Raspo Lathen bekommt mit Blau-Weiß Lorup den vielleicht unangenehmsten Gegner der Liga serviert.

Die Tabelle vor dem 26. Spieltag:

Denn: Vor gerade einmal zwei Wochen gewann Lorup das direkte Duell zuhause mit 4:2 gegen Raspo Lathen. Ein Ergebnis, das vor dem Rückspiel plötzlich wieder enorme Bedeutung bekommt.

Der Meister steigt direkt in die Kreisliga Emsland auf. Der Tabellenzweite darf in die Relegation gegen den SV Adler Messingen.

Fr., 29.05.2026, 19:30 Uhr SV Flechum Flechum FC Bockholte 1966 Bockholte 19:30 PUSH

Fr., 29.05.2026, 19:30 Uhr SV Sigiltra Sögel 1920 Sögel FC Wesuwe 1930 Wesuwe 19:30 live PUSH

Drei Spiele. Vier Mannschaften. Und vermutlich mehrere hundert Menschen, die parallel Liveticker aktualisieren.

Lathen: Pole Position mit Warnschild

Raspo Lathen geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag und besitzt weiterhin die beste Ausgangslage. Ein Sieg gegen Lorup würde die Meisterschaft bedeuten.

Doch die Niederlage vor zwei Wochen zeigt: Lorup weiß genau, wie man Lathen wehtut. Beim 4:2-Heimsieg spielte sich BW zeitweise in einen Rausch und schob sich dadurch überhaupt erst wieder mitten hinein ins Aufstiegsrennen.

Jetzt muss Lathen beweisen, dass die Mannschaft auch mit maximalem Druck umgehen kann.

Wesuwe hofft auf Schützenhilfe

Der FC Wesuwe liegt punktgleich mit Lathen auf Rang zwei, hat allerdings das deutlich schlechtere Torverhältnis. Deshalb gilt praktisch:

Wesuwe muss gewinnen und auf einen Ausrutscher von Lathen hoffen.

Der Vorteil für Wesuwe: Während in Lathen ein echtes Endspiel steigt, wartet in Sögel zumindest kein direkter Konkurrent.

Flechum lauert auf das Chaos

Der SV Flechum besitzt zwei Punkte Rückstand auf die Spitze und könnte der große Gewinner eines verrückten Abends werden.

Gewinnt Flechum gegen Bockholte und patzen sowohl Lathen als auch Wesuwe, wäre plötzlich sogar die Meisterschaft möglich. Das starke Torverhältnis (+17) hält Flechum ebenfalls im Rennen.

Und genau das macht den Freitag so gefährlich für die Konkurrenz: Flechum hat aktuell am wenigsten zu verlieren.

Lorup: Vom Verfolger zum Spielverderber?

BW Lorup geht als Vierter in den letzten Spieltag und trotzdem ist sogar Platz eins noch möglich.

Mit einem Sieg in Lathen würde Lorup auf 50 Punkte springen. Dann müsste die Mannschaft darauf hoffen, dass Wesuwe nicht gewinnt und Flechum nicht vorbeizieht.

Nach dem 4:2 im Hinspiel wird in Lathen jedenfalls niemand mehr behaupten, Lorup fahre nur zum Gratulieren vorbei.

Ein Finale wie gemalt

Tabellenführer gegen Verfolger. Punktgleiche Teams. Relegationsdruck. Ein direkter Vergleich mit offener Rechnung.

Oder wie ein alter FuPa-Reporter vermutlich schreiben würde:

„Mehr Kreisliga-Endspiel geht eigentlich nicht.“