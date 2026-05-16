Vier Teams aus der Region präsentieren Zugänge

– Foto: Arno Schmid

Mete Erdemir kehrt zur neuen Saison zum TGV Eintracht Beilstein zurück. Nach einem Jahr beim FV Oberstenfeld schließt sich der vielseitig einsetzbare Offensivspieler wieder seinem früheren Verein an. Für den Kreisligisten bedeutet die Rückkehr mehr Optionen im Angriff und ein vertrautes Gesicht im Kader.

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FSV Waldebene Stuttgart Os

Der FSV Waldebene Stuttgart Ost verstärkt sich für die Frauen-Oberliga Baden-Württemberg mit Marie Gleixner. Die 18-jährige Defensivspielerin wechselt im Sommer vom VfL Herrenberg auf die Waldebene und komplettiert damit das aus Herrenberg kommende Trio. Zuvor spielte sie in der Jugend beim SV Eutingen und gehörte zu Auswahlmannschaften des wfv. Nach einer Knieverletzung hat sich Gleixner zurückgearbeitet und steht wieder auf dem Platz. Co-Trainer Julian Vogelwaid hebt ihre Spielintelligenz und Mentalität hervor. Gleixner selbst spricht von Dankbarkeit für das Vertrauen und Vorfreude auf die neue Herausforderung.

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Young Boys Reutlingen II

Young Boys Reutlingen II begrüßt in der Kreisliga A2 Alb einen Rückkehrer. Vasileios Moysidis kommt im Sommer zurück und bringt Erfahrung, Laufstärke und einen starken linken Fuß mit. Der 28-Jährige ist auf der Außenbahn zuhause und war bereits Teil der neu gegründeten U23 in der B-Liga, mit der er direkt die Meisterschaft feierte. Nach einer weiteren Station beim TSV Eningen und einer verletzungsbedingten Pause kehrt Moysidis nun zurück. Er soll dem Team Mentalität, Energie und zusätzliche Tiefe geben.

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TSV Wendlingen

Der TSV Wendlingen verstärkt sich in der Kreisliga A1 Neckar/Fils mit Fatlum Seferi. Der 25-jährige Stürmer wechselt vom TSV Ötlingen zum TSV und bringt Ehrgeiz sowie offensive Qualität mit. Seferi will sich weiterentwickeln, der Mannschaft helfen und eine erfolgreiche Saison spielen. Dass er Lionel Messi als sportliches Vorbild nennt, passt zu seinem Anspruch, nie aufzugeben und mit voller Konzentration aufzutreten. Für Wendlingen ist der Zugang eine zusätzliche Option im Angriff und ein Spieler mit klarer Motivation.

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