Vier Teams abstiegsgefährdet – Meisterschaftsrennen weiterhin offen

Im letzten Heimspiel der Saison stand beim SV Weidenhausen II der verdiente Abschied von Routinier Michael Friedrich im Mittelpunkt, der sich mit einem verwandelten Strafstoß noch einmal in die Torschützenliste eintragen konnte. Sportlich jedoch setzte sich der FSC Lohfelden mit seiner klaren Spielanlage durch und siegte dank eines Doppelpacks von Jonas Büttrich verdient mit 4:1.

Ein verdienter Heimsieg der SG Reinhardshagen wurde eingerahmt von einem besonderen Moment: Stefan Rosenthal beendete nach über 170 Spielen offiziell seine aktive Karriere. Sportlich lieferte die Heimelf eine überzeugende Leistung, war von Beginn an überlegen und ging früh durch Bisevac und Salomon in Führung. Jan Paar erhöhte per Elfmeter, ehe die Gäste in der Nachspielzeit noch Ergebniskosmetik betrieben. Mit nun 43 Punkten hat Reinhardshagen die beste Saison der Vereinsgeschichte in der Gruppenliga perfekt gemacht.