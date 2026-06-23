Vier Talente rücken auf, acht Kreisliga-Abgänge und ein Transfer

– Foto: Jens Körner

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der TSV Frommern aus der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern setzt weiter auf Spieler aus den eigenen Reihen. Bennet Schodlok, Christian Maier, Harun Brkic und Aladin Seferovic rücken aus der A-Jugend fest in den Aktivenbereich auf. Das Quartett kennt den Verein bereits bestens und soll nun den nächsten Entwicklungsschritt machen. Für den TSV ist der Übergang ein Zeichen der eigenen Jugendarbeit und stärkt den Kader mit jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs.

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Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Am Samstag, 27.06. 2026 finden beim SSV Steinach-Reichenbach die Finalspiele des IN.VIVO-Bezirkspokales statt.

Folgende Endspiele sind vorgesehen:

D-Junioren (09:30 Uhr) FSV Waiblingen III – SV Fellbach I

C-Junioren (11:30 Uhr) SGM SV Remshalden/VfL Winterbach I – TSV Schmiden I

B-Junioren (13:45 Uhr) TSG Backnang I – SGM Hohenacker/Neustadt I

A-Junioren (16:30 Uhr) SGM Sulzbach/Oppenweiler – SGM VfL Winterbach/SV Remshalden

Am Sonntag, 28.06.2026 findet beim FC Welzheim das IN.VIVO-Bezirkspokalturnier der Juniorinnen statt.

Turnierplan: B-Juniorinnen 09:00 Uhr – 12:45 Uhr, D-Juniorinnen 11:00 Uhr – ca. 15:30 Uhr, C-Juniorinnen 13:00 Uhr – 17:30 Uhr

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SV Hegnach

Der SV Hegnach aus der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall verabschiedet nach Saisonende mehrere Spieler aus der ersten Mannschaft. Benjamin Seeger wechselt in die Hobby Liga, Mirsad Tahiri, André Breitfeld, Osman Öztopcu, Ahmed Abdelsalam, Geltion Zogaj und Deniz Atabay schließen sich dem VfL Winterbach an. Bei Hamza Kifane ist das Ziel noch offen. Der Verein bedankt sich bei allen Abgängen für Einsatz, Teamgeist und gemeinsame Momente im grün-weißen Trikot und wünscht ihnen alles Gute.

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1. FC Rechberghausen

Der 1. FC Rechberghausen aus der Kreisliga A3 Neckar/Fils verstärkt sich zur kommenden Saison mit Patrick Bernecker. Der Offensivspieler wechselt von der KSG Eislingen zum FCR und soll der Mannschaft zusätzliche Qualität im Angriffsspiel geben. Bernecker bringt Dynamik, Spielstärke und Torgefahr mit. In Rechberghausen soll er neue Impulse setzen und für mehr Durchschlagskraft in der Offensive sorgen. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Zeit im schwarz-weißen Trikot.

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