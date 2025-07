Vier Talente aus der Niedersachsenliga für den FC Lune

Die Mannschaft des FC Lune traf sich am Dienstag zum Aufgalopp in die neue Saison. Mit dabei waren vier Talente vom JFV Unterweser.

Am Ende fehlten nur zwei Punkte und einige Tore für die Rückkehr in die Kreisliga. Dass der FC Lune so knapp am Wiederaufstieg vorbeischrammte, war auch am Ende der Saison nicht abzusehen. Da in der Kreisliga Cuxhaven die Sollzahl nicht erreicht wurde, stieg sogar der Tabellendritte der 1. Kreisklasse auf. Der FC Lune wurde Fünfter und wird sich nun mit einer neuen eingleisigen, starken 1. Kreisklasse auseinandersetzen müssen. „Das ist eine Kreisliga B“, sagt Lunes Trainer Roman Opalka, der zwar Respekt vor der Liga, aber keine Angst hat. „Als Topfavoriten sehen Opalka und Carl Gerken Aufsteiger SV Spieka, der sich zuletzt prominent verstärkte, und Kreisliga-Absteiger TSV Altenbruch. „Wir wollen oben mitspielen“, gibt Opalka das Saisonziel aus.

Mit Luca de Wall hat Opalka nun endlich die Wahl zwischen zwei Torhütern. Neben Muharrem Gülec soll de Wall lernen und auch seine Einsätze im Kasten des FC bekommen. Opalka kündigte zum Trainingsstart bereits an, dass er nur nach Leistung aufstellt und alle Talente auf ihre Spielzeit kommen werden.

Max Günther bestritt bereits drei Bezirksligaspiele für die SG Stinstedt in der Vorsaison, Innenverteidiger Jon Meier lief einmal für den TV Loxstedt auf und hat 23 Spiele in der Niedersachsenliga für den JFV Unterweser vorzuweisen. Als vierter Neuzugang stößt Tom Sebbert, der das Offensivspiel bereichern soll, zum Team.

„Die Jungs müssen nun erst einmal den Wechsel in den Herrenbereich meistern. Da geht es noch einmal ganz anders zur Sache, als in der A-Jugend“, sagt Opalka. An der Seite von den erfahrenen Mitspielern wie Kim Haaren, Mark Brinschwitz, Nils Schäfer, Lucas Rathje und Bente Koop können die Youngster dazulernen und im Herrenfußball ankommen. Die Mischung aus Erfahrung und Jugend stimmt zumindest beim FC Lune und somit sehen die Verantwortlichen der neuen Saison optimistisch entgegen. „Die vier Neuzugänge sind gleichermaßen eine Bereicherung und Verstärkung für unser Team“, ist sich Coach Opalka sicher.

Das erste Spiel bestreitet die Mannschaft im Rahmen des Beverstedter Gemeindeturniers in Appeln am Freitag gegen den MTV Bokel II. Im Kreispokal wurde dem FC die SG Am Dobrock zugelost. Das Spiel findet am 3. August in Lunestedt statt.