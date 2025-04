Vier Tage vor dem Spiel: Türkgücü München noch ohne Stadion gegen Burghausen

Denn aktuell steht die Partie gegen Wacker Burghausen (Samstag, 19. April, Anpfiff 14:00 Uhr) auf der Kippe, wie Fussball Vorort/FuPa Oberbayern im Gespräch mit Uli Bergmann erfuhr. Der ehemalige Funktionär vom FC Pipinsried und SC Oberweikertshofen kümmert sich um die Stadionangelegenheiten bei Türkgücü. Aktuell werde „noch geprüft“, wo und ob das Spiel gegen Wacker stattfinden könnte. Die Suche nach einem geeigneten Stadion erweist sich als äußerst schwierig.

Wie Bergmann berichtete, habe der Verein „dreimal beantragt“ sein Spiel in Seligenporten auszutragen. „Dreimal ohne Erfolg“, so Bergmann. Auch in Heimstetten wurde angefragt. Da dort am selben Tag um die Bayern-Trophy, ein internationales Jugendfußballturnier, gespielt wird, fällt die Heimstätte des Bayernligisten SV Heimstetten weg.