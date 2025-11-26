Vier-Tage-Spieltag startet – Flutlicht, Dreikampf und Abstiegssorgen

Der 14. Spieltag der Kreisliga A Rees/Bocholt hat erneut gezeigt, wie eng es in dieser Saison zugeht und hat einige Trends bestätigt, neue Sorgen geschaffen und spannende Ausgangslagen für die kommenden Begegnungen geliefert. FuPa fasst die Lage vor dem 15. Spieltag zusammen und blickt ausführlich auf alle Partien.
Tabellenführer GSV Suderwick zeigte einmal mehr, warum sie aktuell das Maß der Dinge sind. Das gilt auch für DJK Rhede, hinzu sorgte Rheingold Emmerich für ein Torfestival. Im Tabellenkeller wurde der Druck dagegen erneut größer. Mit diesen Eindrücken geht es nun in den langen Spieltag – und der bietet reichlich Zündstoff.
Für den SV Krechting war der vergangene Spieltag ein Abend zum Vergessen: Das 1:8 gegen Suderwick hallt noch nach und hat Spuren hinterlassen. SV Brünen dagegen erkämpfte sich ein respektables 1:1 in Bocholt bei den Veilchen und zeigte sich zumindest kämpferisch verbessert. Ein wichtiges Kellerduell. Beide Mannschaften brauchen Punkte, um nicht noch weiter in den Abstiegsstrudel gezogen zu werden. Unter Flutlicht ist in Krechting mit einem intensiven Spiel zu rechnen.
Rhede bestätigt Woche für Woche seine Stärke und gehört zur stabilsten Mannschaft der Liga. Der Auswärtssieg in Mehrhoog war ein weiteres Signal. Der RSV Praest hingegen feierte gegen Vardingholt ein wildes 5:2 und tankte Selbstvertrauen. Die Kräbber-Elf geht als Favorit ins Rennen, muss aber aufpassen: Praest ist formstark. Ein intensives Duell am Samstag zur Bundesligazeit.
SV Bislich verlor zuletzt knapp mit 0:1 in Mussum und steckt im unteren Tabellenfeld fest. SV Biemenhorst II kassierte ein deutliches 0:5 gegen Vrasselt. Für beide Teams ein richtungsweisendes Duell. Ein Sieg wäre extrem wertvoll, um sich vom Tabellenende abzusetzen.
Olympia Bocholt schöpfte durch das 1:0 gegen Voerde neuen Mut. SC TuB Mussum dagegen gewann ebenfalls knapp mit 1:0 gegen Bislich. Ein Kellerduell mit hoher Bedeutung, Mussum hat an der Seitenlinie Veränderung vorgenommen, Nikolay Glouthchev wurde freigestellt. Drei Punkte wären für beide Vereine ein echtes Lebenszeichen.
Rheingold Emmerich gehört inzwischen zu den besten Teams der Saison. Die Offensive ist brandgefährlich. PSV Wesel II kämpft weiter um wichtige Punkt, zuletzt gewann man mit 3:1 gegen Spellen und sendet ein Lebenszeichen. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschungen, aber der Gast hat nichts zu verlieren.
TuB Bocholt hat turbulente Tage hinter sich. Zuerst hadert das Team nach dem 1:1 gegen Brünen vor allem mit der Chancenverwertung, des Weiteren ist Trainer Sammy Messalkhi aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Wie das BBV am Mittwochvormittag bekannt gab, hat Abteilungsleiter Karsten Söhlke bereits ein neues Trainerteam vorgestellt. Das Zepter bei den Veilchen übernimmt mit sofortiger Wirkung Andreas Bußkamp. Zuletzt war Bußkamp dreieinhalb Jahre beim Hemdener SV tätig. Unterstützung erhält der 39-Jährige von Thomas Schunkert und Dennis Hüing. Der VfR Mehrhoog wiederum musste ein bitteres 1:4 gegen Rhede hinnehmen, zeigte aber spielerisch gute Ansätze. Ein Duell zweier Teams, die oben dranbleiben wollen. Kleinigkeiten könnten entscheiden.
TV Voerde verlor zuletzt unnötig mit 0:1 in Olympia, obwohl Chancen reichlich vorhanden waren. Grün-Weiß Vardingholt kämpft weiter geduldig, aber erfolglos, um Punkte. Die Elf von Trainer Bernd Pagojus ist klarer Favorit, darf aber nicht erneut an der eigenen Abschlussschwäche scheitern.
SV Spellen musste zuletzt zwei Niederlagen in Folge hinnehmen, zu Hause gegen Haffen-Mehr (2:3) und bei der Landesliga Reserve in Wesel (3:1). Doch Tabellenführer GSV Suderwick kommt mit einem 8:1 im Rücken – und will den nächsten Schritt Richtung Herbstmeisterschaft gehen. Eines der Spiele des Tages. Spellen kann unangenehm sein, aber Suderwick hat aktuell ein echtes Meistergesicht.
16. Spieltag
Fr., 05.12.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - DJK Rhede
Sa., 06.12.25 16:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Bislich
Sa., 06.12.25 17:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - VfB Rheingold Emmerich
So., 07.12.25 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - FC Olympia Bocholt
So., 07.12.25 14:15 Uhr RSV Praest - TuB Bocholt
So., 07.12.25 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Krechting
So., 07.12.25 15:00 Uhr SV Brünen - SV Spellen
So., 07.12.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Emmerich-Vrasselt
So., 07.12.25 15:30 Uhr TV Voerde - SC TuB Mussum 1926
17. Spieltag
Fr., 12.12.25 19:30 Uhr TV Voerde - DJK Rhede
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Biemenhorst II
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr SV Krechting - RSV Praest
So., 14.12.25 12:30 Uhr SV Spellen - VfR Mehrhoog
So., 14.12.25 15:00 Uhr SV Bislich - PSV Wesel II
So., 14.12.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Brünen
So., 14.12.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 14.12.25 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - TuS Haffen-Mehr
So., 14.12.25 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - GSV Viktoria Suderwick
