Spielvorbericht
TV Voerde empfängt auf der heimischen Anlage Grün-Weiß Vardingholt.
TV Voerde empfängt auf der heimischen Anlage Grün-Weiß Vardingholt. – Foto: Marcel Eichholz

Vier-Tage-Spieltag startet – Flutlicht, Dreikampf und Abstiegssorgen

Von Donnerstag bis Sonntag stehen insgesamt neun Partien an, die jede Menge Emotionen, Wendungen und Spektakel versprechen.

Der 14. Spieltag der Kreisliga A Rees/Bocholt hat erneut gezeigt, wie eng es in dieser Saison zugeht und hat einige Trends bestätigt, neue Sorgen geschaffen und spannende Ausgangslagen für die kommenden Begegnungen geliefert. FuPa fasst die Lage vor dem 15. Spieltag zusammen und blickt ausführlich auf alle Partien.

Tabellenführer GSV Suderwick zeigte einmal mehr, warum sie aktuell das Maß der Dinge sind. Das gilt auch für DJK Rhede, hinzu sorgte Rheingold Emmerich für ein Torfestival. Im Tabellenkeller wurde der Druck dagegen erneut größer. Mit diesen Eindrücken geht es nun in den langen Spieltag – und der bietet reichlich Zündstoff.

Die Spiele des 15. Spieltags

Das Spiel am Donnerstag

Morgen, 20:00 Uhr
SV Emmerich-Vrasselt
SV Emmerich-VrasseltSV Vrasselt
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
20:00live

Zum Auftakt des Spieltags steht ein Flutlichtspiel an – und es verspricht ein Duell auf Augenhöhe. SV Emmerich-Vrasselt präsentierte sich beim 5:0-Erfolg in Biemenhorst II sehr stabil und überzeugte mit klaren Abläufen. TuS Haffen-Mehr dagegen lieferte zuletzt ein wildes 4:6 gegen Aufstiegsaspiranten Emmerich ab – offensiv gefährlich, defensiv jedoch anfällig. Die Driever-Elf könnte mit einem Sieg weiter Richtung oberes Feld marschieren. Die Gäste wollen nach der Verlängerung von Dennis Lindemann frei aufspielen, brauchen aber vor allem defensiv die nötige Stabilität, um auf fremdem Platz zu bestehen.

Der Freitagabend

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
SV Brünen
SV BrünenSV Brünen
20:00

Für den SV Krechting war der vergangene Spieltag ein Abend zum Vergessen: Das 1:8 gegen Suderwick hallt noch nach und hat Spuren hinterlassen. SV Brünen dagegen erkämpfte sich ein respektables 1:1 in Bocholt bei den Veilchen und zeigte sich zumindest kämpferisch verbessert. Ein wichtiges Kellerduell. Beide Mannschaften brauchen Punkte, um nicht noch weiter in den Abstiegsstrudel gezogen zu werden. Unter Flutlicht ist in Krechting mit einem intensiven Spiel zu rechnen.

Lars Angenendt und den SV Brünen erwartet richtungsweisendes Duell.
Lars Angenendt und den SV Brünen erwartet richtungsweisendes Duell. – Foto: Horst Zellmann

Das Spiel am Samstagmittag

Sa., 29.11.2025, 16:30 Uhr
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
RSV Praest
RSV PraestRSV Praest
16:30

Rhede bestätigt Woche für Woche seine Stärke und gehört zur stabilsten Mannschaft der Liga. Der Auswärtssieg in Mehrhoog war ein weiteres Signal. Der RSV Praest hingegen feierte gegen Vardingholt ein wildes 5:2 und tankte Selbstvertrauen. Die Kräbber-Elf geht als Favorit ins Rennen, muss aber aufpassen: Praest ist formstark. Ein intensives Duell am Samstag zur Bundesligazeit.

Die Spiele am Sonntag

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
SV Bislich
SV BislichSV Bislich
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
15:00

SV Bislich verlor zuletzt knapp mit 0:1 in Mussum und steckt im unteren Tabellenfeld fest. SV Biemenhorst II kassierte ein deutliches 0:5 gegen Vrasselt. Für beide Teams ein richtungsweisendes Duell. Ein Sieg wäre extrem wertvoll, um sich vom Tabellenende abzusetzen.

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
FC Olympia Bocholt
FC Olympia BocholtFC Olympia
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
15:30

Olympia Bocholt schöpfte durch das 1:0 gegen Voerde neuen Mut. SC TuB Mussum dagegen gewann ebenfalls knapp mit 1:0 gegen Bislich. Ein Kellerduell mit hoher Bedeutung, Mussum hat an der Seitenlinie Veränderung vorgenommen, Nikolay Glouthchev wurde freigestellt. Drei Punkte wären für beide Vereine ein echtes Lebenszeichen.

Das Trainerkarussell im Kreis dreht sich weiter

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel II
15:00live

Rheingold Emmerich gehört inzwischen zu den besten Teams der Saison. Die Offensive ist brandgefährlich. PSV Wesel II kämpft weiter um wichtige Punkt, zuletzt gewann man mit 3:1 gegen Spellen und sendet ein Lebenszeichen. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschungen, aber der Gast hat nichts zu verlieren.

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
TuB Bocholt
TuB BocholtTuB Bocholt
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
15:00

TuB Bocholt hat turbulente Tage hinter sich. Zuerst hadert das Team nach dem 1:1 gegen Brünen vor allem mit der Chancenverwertung, des Weiteren ist Trainer Sammy Messalkhi aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Wie das BBV am Mittwochvormittag bekannt gab, hat Abteilungsleiter Karsten Söhlke bereits ein neues Trainerteam vorgestellt. Das Zepter bei den Veilchen übernimmt mit sofortiger Wirkung Andreas Bußkamp. Zuletzt war Bußkamp dreieinhalb Jahre beim Hemdener SV tätig. Unterstützung erhält der 39-Jährige von Thomas Schunkert und Dennis Hüing. Der VfR Mehrhoog wiederum musste ein bitteres 1:4 gegen Rhede hinnehmen, zeigte aber spielerisch gute Ansätze. Ein Duell zweier Teams, die oben dranbleiben wollen. Kleinigkeiten könnten entscheiden.

Andreas Bußkamp übernimmt die Verantwortung für die erste Senioren Mannschaft von TuB Bocholt.
Andreas Bußkamp übernimmt die Verantwortung für die erste Senioren Mannschaft von TuB Bocholt. – Foto: Marcel Eichholz/Hemdener SV

>>>Das ist Andreas Bußkamp

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
TV Voerde
TV VoerdeTV Voerde
SC Grün-Weiß Vardingholt
SC Grün-Weiß VardingholtVardingholt
15:15

TV Voerde verlor zuletzt unnötig mit 0:1 in Olympia, obwohl Chancen reichlich vorhanden waren. Grün-Weiß Vardingholt kämpft weiter geduldig, aber erfolglos, um Punkte. Die Elf von Trainer Bernd Pagojus ist klarer Favorit, darf aber nicht erneut an der eigenen Abschlussschwäche scheitern.

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
SV Spellen
SV SpellenSV Spellen
GSV Viktoria Suderwick
GSV Viktoria SuderwickSuderwick
15:15

SV Spellen musste zuletzt zwei Niederlagen in Folge hinnehmen, zu Hause gegen Haffen-Mehr (2:3) und bei der Landesliga Reserve in Wesel (3:1). Doch Tabellenführer GSV Suderwick kommt mit einem 8:1 im Rücken – und will den nächsten Schritt Richtung Herbstmeisterschaft gehen. Eines der Spiele des Tages. Spellen kann unangenehm sein, aber Suderwick hat aktuell ein echtes Meistergesicht.

So geht es weiter bis zur Winterpause

16. Spieltag
Fr., 05.12.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - DJK Rhede
Sa., 06.12.25 16:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Bislich
Sa., 06.12.25 17:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - VfB Rheingold Emmerich
So., 07.12.25 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - FC Olympia Bocholt
So., 07.12.25 14:15 Uhr RSV Praest - TuB Bocholt
So., 07.12.25 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Krechting
So., 07.12.25 15:00 Uhr SV Brünen - SV Spellen
So., 07.12.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Emmerich-Vrasselt
So., 07.12.25 15:30 Uhr TV Voerde - SC TuB Mussum 1926

17. Spieltag
Fr., 12.12.25 19:30 Uhr TV Voerde - DJK Rhede
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Biemenhorst II
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr SV Krechting - RSV Praest
So., 14.12.25 12:30 Uhr SV Spellen - VfR Mehrhoog
So., 14.12.25 15:00 Uhr SV Bislich - PSV Wesel II
So., 14.12.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Brünen
So., 14.12.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 14.12.25 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - TuS Haffen-Mehr
So., 14.12.25 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - GSV Viktoria Suderwick

