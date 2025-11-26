Vier-Tage-Spieltag startet – Flutlicht, Dreikampf und Abstiegssorgen

TV Voerde empfängt auf der heimischen Anlage Grün-Weiß Vardingholt. – Foto: Marcel Eichholz

Der 14. Spieltag der Kreisliga A Rees/Bocholt hat erneut gezeigt, wie eng es in dieser Saison zugeht und hat einige Trends bestätigt, neue Sorgen geschaffen und spannende Ausgangslagen für die kommenden Begegnungen geliefert. FuPa fasst die Lage vor dem 15. Spieltag zusammen und blickt ausführlich auf alle Partien.

Tabellenführer GSV Suderwick zeigte einmal mehr, warum sie aktuell das Maß der Dinge sind. Das gilt auch für DJK Rhede, hinzu sorgte Rheingold Emmerich für ein Torfestival. Im Tabellenkeller wurde der Druck dagegen erneut größer. Mit diesen Eindrücken geht es nun in den langen Spieltag – und der bietet reichlich Zündstoff. Die Spiele des 15. Spieltags

Das Spiel am Donnerstag Morgen, 20:00 Uhr SV Emmerich-Vrasselt SV Vrasselt TuS Haffen-Mehr Haffen-Mehr 20:00 live PUSH

Zum Auftakt des Spieltags steht ein Flutlichtspiel an – und es verspricht ein Duell auf Augenhöhe. SV Emmerich-Vrasselt präsentierte sich beim 5:0-Erfolg in Biemenhorst II sehr stabil und überzeugte mit klaren Abläufen. TuS Haffen-Mehr dagegen lieferte zuletzt ein wildes 4:6 gegen Aufstiegsaspiranten Emmerich ab – offensiv gefährlich, defensiv jedoch anfällig. Die Driever-Elf könnte mit einem Sieg weiter Richtung oberes Feld marschieren. Die Gäste wollen nach der Verlängerung von Dennis Lindemann frei aufspielen, brauchen aber vor allem defensiv die nötige Stabilität, um auf fremdem Platz zu bestehen. Der Freitagabend Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr SV Krechting Krechting SV Brünen SV Brünen 20:00 PUSH Für den SV Krechting war der vergangene Spieltag ein Abend zum Vergessen: Das 1:8 gegen Suderwick hallt noch nach und hat Spuren hinterlassen. SV Brünen dagegen erkämpfte sich ein respektables 1:1 in Bocholt bei den Veilchen und zeigte sich zumindest kämpferisch verbessert. Ein wichtiges Kellerduell. Beide Mannschaften brauchen Punkte, um nicht noch weiter in den Abstiegsstrudel gezogen zu werden. Unter Flutlicht ist in Krechting mit einem intensiven Spiel zu rechnen.

Lars Angenendt und den SV Brünen erwartet richtungsweisendes Duell. – Foto: Horst Zellmann

Das Spiel am Samstagmittag Sa., 29.11.2025, 16:30 Uhr DJK Rhede DJK Rhede RSV Praest RSV Praest 16:30 PUSH Rhede bestätigt Woche für Woche seine Stärke und gehört zur stabilsten Mannschaft der Liga. Der Auswärtssieg in Mehrhoog war ein weiteres Signal. Der RSV Praest hingegen feierte gegen Vardingholt ein wildes 5:2 und tankte Selbstvertrauen. Die Kräbber-Elf geht als Favorit ins Rennen, muss aber aufpassen: Praest ist formstark. Ein intensives Duell am Samstag zur Bundesligazeit. Die Spiele am Sonntag So., 30.11.2025, 15:00 Uhr SV Bislich SV Bislich SV Biemenhorst Biemenhorst II 15:00 PUSH SV Bislich verlor zuletzt knapp mit 0:1 in Mussum und steckt im unteren Tabellenfeld fest. SV Biemenhorst II kassierte ein deutliches 0:5 gegen Vrasselt. Für beide Teams ein richtungsweisendes Duell. Ein Sieg wäre extrem wertvoll, um sich vom Tabellenende abzusetzen.

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt FC Olympia SC TuB Mussum 1926 Mussum 15:30 PUSH

Olympia Bocholt schöpfte durch das 1:0 gegen Voerde neuen Mut. SC TuB Mussum dagegen gewann ebenfalls knapp mit 1:0 gegen Bislich. Ein Kellerduell mit hoher Bedeutung, Mussum hat an der Seitenlinie Veränderung vorgenommen, Nikolay Glouthchev wurde freigestellt. Drei Punkte wären für beide Vereine ein echtes Lebenszeichen. Das Trainerkarussell im Kreis dreht sich weiter

Rheingold Emmerich gehört inzwischen zu den besten Teams der Saison. Die Offensive ist brandgefährlich. PSV Wesel II kämpft weiter um wichtige Punkt, zuletzt gewann man mit 3:1 gegen Spellen und sendet ein Lebenszeichen. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschungen, aber der Gast hat nichts zu verlieren.

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr TuB Bocholt TuB Bocholt VfR Mehrhoog Mehrhoog 15:00 PUSH

TuB Bocholt hat turbulente Tage hinter sich. Zuerst hadert das Team nach dem 1:1 gegen Brünen vor allem mit der Chancenverwertung, des Weiteren ist Trainer Sammy Messalkhi aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Wie das BBV am Mittwochvormittag bekannt gab, hat Abteilungsleiter Karsten Söhlke bereits ein neues Trainerteam vorgestellt. Das Zepter bei den Veilchen übernimmt mit sofortiger Wirkung Andreas Bußkamp. Zuletzt war Bußkamp dreieinhalb Jahre beim Hemdener SV tätig. Unterstützung erhält der 39-Jährige von Thomas Schunkert und Dennis Hüing. Der VfR Mehrhoog wiederum musste ein bitteres 1:4 gegen Rhede hinnehmen, zeigte aber spielerisch gute Ansätze. Ein Duell zweier Teams, die oben dranbleiben wollen. Kleinigkeiten könnten entscheiden.

Andreas Bußkamp übernimmt die Verantwortung für die erste Senioren Mannschaft von TuB Bocholt. – Foto: Marcel Eichholz/Hemdener SV

TV Voerde verlor zuletzt unnötig mit 0:1 in Olympia, obwohl Chancen reichlich vorhanden waren. Grün-Weiß Vardingholt kämpft weiter geduldig, aber erfolglos, um Punkte. Die Elf von Trainer Bernd Pagojus ist klarer Favorit, darf aber nicht erneut an der eigenen Abschlussschwäche scheitern.

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr SV Spellen SV Spellen GSV Viktoria Suderwick Suderwick 15:15 PUSH