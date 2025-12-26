Vier Tage Hallenfußball: Rottenburg feiert seinen Stadtpokal

Zwischen den Jahren schlägt das Fußballherz in Rottenburg wieder schneller. Vom 27. bis 30. Dezember 2025 wird die Volksbank Arena zum Zentrum des regionalen Hallenfußballs, wenn der 48. Rottenburger Stadtpokal ausgetragen wird. Unter der diesjährigen Ausrichtung des SV Wendelsheim und präsentiert vom Hauptsponsor Adamo treffen zahlreiche Mannschaften aus Rottenburg und Umgebung aufeinander.

Der Auftakt mit Gruppe A am Samstagabend Der sportliche Startschuss für das Herrenturnier fällt am morgigen Samstag, 27. Dezember 2025, mit den Spielen der Gruppe A. Ab 19 Uhr stehen sich sieben Teams gegenüber: der FC Rottenburg II, der SV Wendelsheim, die SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau, der SV Weiler 1958, der TuS Ergenzingen, die SG Rohrdorf/Eckenweiler/Weitingen sowie der SV Wurmlingen. Gespielt wird im Modus „Jeder gegen jeden“, jede Partie dauert zehn Minuten. Die enge Taktung der Spiele sorgt für einen langen, intensiven Hallenabend, an dem jeder Punkt zählt.

Ein traditionsreiches Turnier mit Gastgeberrolle Die Rottenburger Stadtmeisterschaften blicken auf eine jahrzehntelange Geschichte zurück und sind fest im sportlichen Kalender der Region verankert. In diesem Jahr liegt die organisatorische Verantwortung beim SV Wendelsheim, der das Turnier in der Volksbank Arena in Rottenburg ausrichtet. Über vier Turniertage hinweg kommen Mannschaften verschiedener Alters- und Leistungsklassen zusammen und machen den Stadtpokal erneut zu einem Treffpunkt für Spieler, Verantwortliche und Zuschauer.

Fortsetzung mit Gruppe B am Sonntag

Am Sonntag, 28. Dezember 2025, übernimmt die Gruppe B ab 19 Uhr die Bühne. Mit dem FC Rottenburg, dem TSV Dettingen/Rottenburg, der SG Kiebingen/Bühl, dem SV Hailfingen, der SGM Göttelfingen/Baisingen, dem SV Oberndorf 1924 und dem SV Wurmlingen ist auch diese Gruppe hochkarätig und breit besetzt. Die Spiele folgen ebenfalls im Zehn-Minuten-Rhythmus, was Tempo und Entscheidungsfreude in den Mittelpunkt stellt.

Zwischenrunde und neue Konstellationen

Am Dienstag, 30. Dezember 2025, beginnt die entscheidende Phase des Turniers. Die besten Mannschaften aus den Gruppen A und B qualifizieren sich für die Zwischenrunde in den Gruppen C und D. Ab diesem Zeitpunkt wird die Spielzeit auf zwölf Minuten erhöht, was taktische Aspekte stärker in den Vordergrund rückt. Neue Paarungen entstehen, die Tabellenstände aus den Vorrunden verlieren an Bedeutung, und der Weg ins Halbfinale rückt in greifbare Nähe.

K.-o.-Phase mit klarem Ziel

Nach den Spielen der Zwischenrunde folgen die Halbfinals, das Spiel um Platz drei und schließlich das Finale um 21.27 Uhr. In dieser Phase entscheidet ein Spiel über Weiterkommen oder Ausscheiden. Jeder Ballkontakt kann turnierentscheidend sein, jeder Treffer wiegt doppelt schwer. Das Finale bildet den sportlichen Höhepunkt der Stadtmeisterschaften.

Ein Stadtpokal als Treffpunkt der Region

Der Rottenburger Stadtpokal ist mehr als ein sportlicher Wettbewerb. Seit Jahrzehnten gilt er als gesellschaftlicher Treffpunkt für Fußballfreunde aus Rottenburg und den Teilorten. Die Volksbank Arena wird an diesen Tagen zum Ort der Begegnung, des Wiedersehens und des gemeinsamen Erlebens. Sportlicher Ehrgeiz, lautstarke Unterstützung von den Rängen und der Gemeinschaftsgeist prägen das Bild.

Vier Tage Fußball zwischen den Jahren

Mit dem 48. Rottenburger Stadtpokal setzt die Stadt ihre Tradition fort. Vier Tage Hallenfußball, präsentiert von Adamo und organisiert vom SV Wendelsheim, versprechen intensive Spiele, emotionale Momente und einen würdigen sportlichen Jahresausklang. Wenn am 30. Dezember der Sieger feststeht, bleibt einmal mehr die Gewissheit, dass der Stadtpokal seinen festen Platz im Herzen des regionalen Fußballs behauptet hat.