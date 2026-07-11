Vier Stiche von Fenbers reichen gegen Raming-Freesens Dreierpack

– Foto: Michel Witte

Sieben Tore, zwei Doppelschläge und eine wilde Schlussphase: Die zweite Mannschaft des SV Eintracht Nordhorn setzte sich im Test mit 4:3 gegen den TuS Haren durch. Mann des Tages war Henner Fenbers mit vier Treffern, während Martin Raming Freesen die Gäste mit einem Hattrick bis zur letzten Minute im Spiel hielt.

Lange passierte auf der Anzeigetafel nichts, dann drehte Henner Fenbers auf. In der 40. Minute brachte er die Gastgeber in Führung und legte fünf Minuten später noch vor der Pause das 2:0 nach. Ein Doppelschlag, der Nordhorn mit einem komfortablen Vorsprung in die Kabine schickte.

Nach dem Seitenwechsel brauchte Haren kaum Anlauf. Martin Raming Freesen traf in der 51. und 52. Minute gleich zweimal und stellte innerhalb von nur einer Minute auf 2:2.

Doch die Freude hielt nicht lange. Erneut war Fenbers zur Stelle und erzielte in der 75. Minute das 3:2. Nur eine Minute später machte er mit seinem vierten Treffer des Tages das 4:2 perfekt.

Ganz beendet war der Torreigen damit aber noch nicht. In der Nachspielzeit verwandelte Martin Raming Freesen einen Foulelfmeter zum 4:3 Endstand und machte seinen Dreierpack komplett. Am Sieg der Gastgeber änderte das jedoch nichts.