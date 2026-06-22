Vier starke Verstärkungen für den SV Tunsel

Mit Cagatay Yilmaz und Ali Azevedo Maatouk von der SpVgg Bollschweil-Sölden sowie Daniel Giller und Kenan Uzar vom FC Auggen darf der SV Tunsel vier Neuzugänge für die kommende Saison begrüßen.



In den vergangenen Jahren sind uns alle vier Spieler in zahlreichen Duellen immer wieder positiv aufgefallen. Nicht selten haben sie dabei ihre Qualitäten unter Beweis gestellt und unseren Mannschaften das Leben schwer gemacht. Umso mehr freut es uns, dass sie sich nun für den SV Tunsel entschieden haben und künftig das rot-weiße Trikot tragen werden.

Mit Cagatay gewinnen wir einen robusten und zweikampfstarken Defensivspieler, der unserer Hintermannschaft zusätzliche Stabilität verleihen wird. Ali bringt als Stürmer viel Offensivqualität, Dynamik und Torgefahr mit und soll unsere Angriffsreihe verstärken.

Auch mit Daniel erhält unsere Defensive weitere Qualität und Erfahrung, während Kenan mit seinen Fähigkeiten im Mittelfeld neue Akzente setzen und für Kreativität sowie Stabilität im Zentrum sorgen kann.

Wir sind überzeugt, dass alle vier Spieler sportlich und menschlich hervorragend zu unserem Verein passen und unsere Mannschaft verstärken werden. Wir freuen uns darauf, sie künftig nicht mehr als Gegner, sondern als Teil des SV Tunsel auf dem Platz zu sehen.