Vier Spitzen-Teams kämpfen um Finaleinzug

Vier Top-Teams aus den Kreisligen - darunter der Titelverteidiger - kämpfen am kommenden Mittwoch um den Einzug ins Kreispokalfinale. So ein Halbfinale kann man sich nicht ausdenken. Der Tabellenführer der Kreisliga Staffel A - der 1. FCR Bramsche 09 erwartet den Spitzenreiter der Kreisliga Staffel B - den TSV Riemsloh -. Beide Teams wollen die Meisterschaft in ihren Ligen und spielen gleichzeitig um den Einzug ins Pokalfinale. Im zweiten Halbfinal-Spiel spielt der Titelverteidiger und gleichzeitig die bestplatzierte Mannschaft im Kampf um den Relegationsplatz der Kreisliga - Staffel B - der VFL Kloster Oesede. Gegner ist BW Hollage II, die ebenfalls noch Chancen auf die Meisterschaft in der Kreisliga Staffel A besitzen. Fupa berichtet per Liveticker und nach dem Abpfiff mit umfassenden Nachberichten über die jeweiligen Spiele.