Vier Spieltage vor Schluss: Landesliga Nord vor dem Endspurt

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In der Landesliga Nord stehen acht Partien des 27. Spieltags auf dem Programm. Bei noch vier ausstehenden Spieltagen bis zum Saisonende spitzt sich die Lage in beiden Tabellenregionen zu. SV Viktoria Potsdam thront mit 64 Punkten an der Spitze, während im Tabellenkeller die Abstiegsangst wächst. Ein Sonntag, der Entscheidungen bringen könnte.

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Das Abendspiel hat es in sich: Tabellenführer SV Falkensee-Finkenkrug – nein, Rang zwei – empfängt den FC Schwedt 02. Falkensee steht mit 59 Punkten auf Platz zwei und hat noch Chancen, den Rückstand auf Spitzenreiter SV Viktoria Potsdam zu verkürzen. Schwedt belegt mit 42 Punkten Rang sechs und kämpft um die obere Tabellenhälfte. Das Hinspiel gewann Schwedt mit 3:1 – ein bemerkenswertes Ergebnis gegen den Tabellenzweiten. Falkensee wird diese Schlappe im Rückspiel korrigieren wollen und hat auf eigenem Platz die Qualität dazu. Schwedt reist jedoch mit dem Selbstvertrauen des Hinspielsiegers an. Für Falkensee ist ein Sieg Pflicht, um den Druck auf Viktoria Potsdam aufrechtzuerhalten.

Neustadt/Dosse empfängt den Schönower SV 1928 – ein Duell zwischen einem Abstiegskandidaten und einem Verein aus dem gesicherten Mittelfeld. Neustadt steht mit 21 Punkten auf Rang 13, der Abstand zur Gefahrenzone ist erschreckend gering. Schönower SV hingegen hat mit 50 Punkten auf Rang fünf eine starke Saison gespielt und ist längst im sicheren Bereich. Das Hinspiel gewann Schönowe deutlich mit 3:1. Neustadt braucht jeden Punkt, der Druck wächst mit jedem Spieltag. Schönowe reist als klarer Favorit an, wird aber wissen, dass Auswärtsspiele in dieser Liga selten ein Selbstläufer sind.

Der Tabellenführer empfängt das Schlusslicht der unteren Tabellenhälfte: SV Viktoria Potsdam trifft auf FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03. Viktoria steht mit 64 Punkten, 20 Siegen, 4 Unentschieden und nur 2 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 123:40 an der Spitze der Landesliga Nord – Zahlen, die die Dominanz dieser Mannschaft eindrucksvoll belegen. Concordia hingegen kämpft mit 19 Punkten auf Rang 15 um den Klassenerhalt. Das Hinspiel gewann Viktoria mit 5:1 – auch das ein Beleg für die eklatante Kräftedifferenz. Für Concordia wird es darum gehen, möglichst wenig Gegentore zu kassieren. Viktoria wiederum hat die Chance, mit einem weiteren Sieg die Meisterschaft endgültig einzutüten – je nach Ergebnis der anderen Spitzenpartien könnte dieser Abend historisch werden für den Klub aus Potsdam.

Morgen, 20:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 SG Zepernick SG Bornim SG Bornim 20:00 live PUSH

Ebenfalls um 20:00 Uhr empfängt SG Einheit Zepernick 1925 die SG Bornim. Zepernick steht mit 56 Punkten auf Rang drei und hat die Qualität, in dieser Saison noch weiter nach oben zu klettern. Bornim dagegen steckt mit 20 Punkten auf Rang 14 mitten im Abstiegskampf – der Sieg zuletzt gegen Bernau war wichtig, reicht aber noch lange nicht. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 7:4-Sieg für Zepernick – ein torreiches Spektakel, das die Überlegenheit der Zepernicker unterstrich. Bornim braucht Punkte, doch der Gegner ist einer der härtesten der Liga. Für Zepernick geht es darum, den dritten Platz zu verteidigen und den Druck auf die Topteams aufrechtzuerhalten.

Morgen, 20:00 Uhr FSV Bernau FSV Bernau FV Preussen Eberswalde Eberswalde 20:00 PUSH

Zwei Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte, die beide noch Ambitionen haben. Bernau steht mit 52 Punkten auf Rang vier, Eberswalde belegt mit 42 Punkten Rang sieben. Der Abstand zwischen beiden Teams beträgt zehn Punkte – für Eberswalde ist die obere Tabellenhälfte das erklärte Ziel. Das Hinspiel gewann Bernau deutlich mit 3:0. Eberswalde reist also in einer schwierigen Ausgangslage nach Bernau, konnte zuletzt aber mit dem Last-Minute-Sieg gegen Neustadt Selbstvertrauen tanken. Bernau wird den Heimvorteil nutzen und die eigene Position in der Tabelle weiter festigen wollen. Ein kampfbetontes Duell ist zu erwarten.