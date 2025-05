Vier Spieltage vor Schluss: Farchant/Oberau feiert Wiederaufstieg

Der SG Farchant/Oberau ist der Aufstieg in die Kreisklasse nicht mehr zu nehmen. Sebastian Korthals erzielte in Ohlstadt das entscheidende Tor.

Was für ein würdiges Spitzenspiel der A-Klasse mit gleich sieben Treffern. Die große und lange Feier gab’s danach beim FC Bad Kohlgrub. „Eines der stärksten Spiele der Saison“, jubilierte Trainer Markus Burkart nach dem 5:2-Erfolg in Grainau. Für ihn und die routinierten Kollegen muss sich der Sieg wie ein Wendepunkt angefühlt haben.

Wie der Moment, an dem sie die Fackel an die neue Generation übergeben haben. Über die vier A-Jugendlichen im Team sagt der Coach: „Die sind der volle Wahnsinn, die hauen sich zu 100 Prozent rein.“ Und hinterher feierten sie auch noch fleißig mit ihren älteren Mitspielern. Jahrelang haben sie beim FC auf diese Blutauffrischung gewartet. Zwei von ihnen – Miklas Meixner mit zwei Vorlagen sowie Max Öller mit einem Treffer – waren auch noch prominent am Sieg beteiligt. Mit Note eins plus ging Florian Kraus vom Feld. An jedem Treffer des FC war er beteiligt, bereitete ihn entweder direkt vor oder leitete ihn ein. „Bestes Spiel der Saison“, schwärmt sein Coach.

Und doch sah es lange nicht nach einem Kohlgruber Erfolg aus. Nach starkem Beginn samt 2:0-Führung griff Schiedsrichter Valentin Hägl massiv in den Spielverlauf ein. So sah es zumindest der Anhang der Ammertaler, der sich empörte. Eine Minute vor der Pause stellte er Jonas Bauer mit zwei gelben Karten vom Platz, weil der nach einem Abseitspfiff weiter spielte, den Ball ins Tor schob und dann auch noch klatschte. Verstehen konnte das keiner, Trainer Burkart nahm aber auch den jungen Mann in die Pflicht. In Überzahl glichen die Grainauer aus, per Eigentor sowie Treffer von Torgarant Tassilo Süßl, drängten auf den Sieg. Doch ein Freistoß aus dem Halbfeld stellte die Partie abermals auf den Kopf. Stephan Kraus war der Held vom Fußballfeld. Die übrigen Tore gelangen dem FC per Konter in der Nachspielzeit und sorgten für Ekstase im Ammertal.

SV Ohlstadt II – Farchant/Oberau 0:1 (0:1)

Es ist geschafft! Die SG Farchant/Oberau hat den direkten Wiederaufstieg in die Kreisklasse eingetütet. Und das bereits vier Spieltage vor Saisonende. Doch es war nochmal ein hartes Stück Arbeit. „Ohlstadt hat uns echt alles abverlangt“, gab Gästetrainer Julian Ritter ehrlich zu. „Sie haben richtig gut mitgespielt. Fußballerisch war es von uns eher Magerkost.“ Doch sein Team rettete den frühen Führungstreffer über die Ziellinie. „Jetzt feiern wir die Meisterschaft ordentlich.“

Bereits in der dritten Spielminute gelang Sebastian Korthals mit seinem achten Saisontor das Tor des Tages. Sein direkt verwandelter Freistoß wurde noch leicht abgefälscht und war somit für SVO-Keeper Seraphin Glassner nicht zu halten. Bei einer weiteren Chance zielte der SG-Stürmer aus fünf, sechs Metern dann jedoch zu hoch.

Für die Gastgeber war es die fünfte Niederlage mit nur einem Tor Unterschied in den vergangenen sechs Spielen, unterbrochen vom Remis in Eschenlohe. „Wir haben in den vergangenen Wochen merklich einen Schritt nach vorne gemacht, auch wenn es die Ergebnisse nicht widerspiegeln“, zeigte sich SVO-Trainer Tobias Weber zufrieden. „Uns fehlt gerade einfach auch ein wenig das nötige Glück, aber das musst du dir auch hart erarbeiten, wenn du unten drin stehst.“

FC Megas GAP – SV Eschenlohe 0:2 (0:0)

Der Druck ist weg – und das merkte man den Teams aus Eschenlohe und vom FC Megas an. „Für ein Käfigspiel wenig Hektik drin“, merkt SVE-Coach Florian Mayr an. Sein Kader kam dünn daher, auf der Bank saßen etwa Torwart Bernhard Gulbis und Abteilungsleiter Benedikt Moritz, weil es keine Alternativen gab. Dafür freute sich Mayr, „dass die Leute aus dem zweiten Glied reingekommen sind und als Mannschaft die Leistung gebracht haben“. Mit einem 2:0-Erfolg fuhren die Eschenloher wieder heim. Gewinnen können hätten auch die Garmisch-Partenkirchner. Sie ärgerten sich vor allem über die liegen gelassenen Torchancen in Hälfte eins. Ein paar hundertprozentige, die Torwart Max Schneider gekonnt entschärfte. Sehenswert waren auch die Eschenloher Treffer. Beim 1:0 leisteten Fabian Göllner und Philipp Mann Vorarbeit für Matthias Bader im Rückraum. Vor dem 2:0 erkämpfte sich Jonas Kaiser den Ball an der Grundlinie, schlenzte ihn mit links ins lange Eck. „Beides schöne Tore“, lobt Mayr.

ASV Habach II – VTA Garmisch-P. 0:0