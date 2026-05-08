Vier Spieltage vor dem Finale – Endspurt in der Bezirksliga Weser-Ems

– Foto: Robert Gertzen

Vier Spieltage vor dem Saisonende spitzt sich das Rennen um Meisterschaft und Klassenerhalt weiter zu. Tabellenführer Altenoythe hat mit dem klaren Sieg im Topspiel ein Zeichen gesetzt, während im Tabellenkeller jeder Punkt über Wohl und Wehe entscheiden kann. Der 31. Spieltag verspricht Spannung in allen Regionen der Tabelle.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Bethen SV Bethen SV Thüle SV Thüle 15:00 PUSH

Bethen unterlag zuletzt im Heimspiel gegen Molbergen mit 2:3 und verpasste damit einen Befreiungsschlag im engen Mittelfeld. Thüle hingegen erledigte seine Pflichtaufgabe beim 3:0 gegen Goldenstedt souverän und behauptet Rang drei mit 53 Punkten. Während die Gäste weiter nach oben schielen, braucht Bethen jeden Zähler, um nicht noch einmal in den Abstiegsstrudel zu geraten.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne Amasya Lohne SV Molbergen SV Molbergen 15:00 PUSH

Amasya musste sich in Visbek mit 0:2 geschlagen geben und verharrt mit 24 Punkten auf Rang 14. Molbergen sammelte beim 3:2 in Bethen wichtige Punkte und verschaffte sich etwas Luft auf die Abstiegsplätze. Für die Gastgeber ist es womöglich eine der letzten Chancen, den Anschluss zu halten – Molbergen reist mit neuem Selbstvertrauen an.

Oythe kassierte im Spitzenspiel bei Altenoythe eine deutliche 0:3-Niederlage und liegt nun vier Punkte hinter Rang eins. Höltinghausen kam in Visbek zu einem 1:1 und steht mit 31 Punkten im dicht gedrängten unteren Mittelfeld. Für Oythe zählt im Titelrennen nur ein Sieg, während die Gäste auf einen weiteren wichtigen Punktgewinn hoffen.

Damme setzte mit dem 2:1-Erfolg in Lastrup ein Ausrufezeichen und festigte Rang fünf. Doch nun wartet der Spitzenreiter: Altenoythe entschied das Gipfeltreffen gegen Oythe mit 3:0 klar für sich und führt die Tabelle mit 63 Punkten an. Die Gäste wollen ihre Position behaupten, Damme hingegen dürfte versuchen, dem Primus ein Bein zu stellen.

Osterfeine trennte sich in Petersdorf 1:1 und bleibt mit 43 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Lastrup unterlag Damme knapp mit 1:2 und verharrt bei 34 Zählern. Für beide Teams geht es darum, die Saison stabil zu Ende zu spielen – mit leichten Vorteilen für die heimstarken Gastgeber.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TuS Lutten TuS Lutten SV Petersdorf Petersdorf 15:00 PUSH

Lutten musste sich in Brockdorf überraschend mit 2:5 geschlagen geben und hat Rang vier weiter im Blick. Petersdorf kam gegen Osterfeine zu einem 1:1, bleibt jedoch tief im Tabellenkeller auf Platz 15. Die Rollen sind klar verteilt: Lutten will den Anschluss nach oben wahren, Petersdorf braucht dringend Punkte im Abstiegskampf.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe SV Hansa GW Brockdorf GW Brockdorf 15:00 PUSH

Friesoythe unterlag zu Hause Holdorf mit 0:3 und musste einen Rückschlag im Rennen um die oberen Plätze hinnehmen. Brockdorf feierte beim 5:2 gegen Lutten einen eindrucksvollen Sieg und festigte Rang neun. Beide Teams stehen im gesicherten Mittelfeld – doch nach den jüngsten Ergebnissen reist Brockdorf mit breiter Brust an.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TuS Frisia Goldenstedt TuS Frisia SV Holdorf SV Holdorf 15:00 PUSH