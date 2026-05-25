Vier Spieler von Hochland: Die Elf des Jahres der KLB3 Schwalm-Eder Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community von red · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists gepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließt in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Im Tor steht Andre Boucsein von der FSG Hochland. Der Schlussmann wurde dreimal in die Elf der Woche gewählt und sichert sich damit den Platz zwischen den Pfosten. Die Dreierkette bilden Philipp Pomorin von der FSG Hochland, Marcel Krafft vom FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz II und Joel Podlesak, ebenfalls vom FV FeLoNi II. Pomorin wurde sechsmal nominiert und steuerte als Abwehrspieler drei Tore sowie sieben Assists bei. Krafft kam auf fünf Nominierungen, zwei Treffer und eine Vorlage, Podlesak ebenfalls auf fünf Nominierungen sowie drei Assists.

Im Mittelfeld führt Simon Sporleder von der FSG Hochland die Auswahl an. Mit neun Nominierungen ist er der am häufigsten berücksichtigte Spieler dieser Elf – und mit 31 Toren sowie 16 Assists auch offensiv ein absoluter Unterschiedsspieler. Neben ihm steht Axel Richhardt vom TSV Schwarzenborn, der sechsmal nominiert wurde und mit 24 Treffern sowie fünf Vorlagen ebenfalls herausragende Werte vorweisen kann. Komplettiert wird das Mittelfeld von Florian Stückrath vom TSV Obermelsungen II, der auf sechs Nominierungen, drei Tore und drei Assists kommt, sowie Koray Nart vom FV FeLoNi II, der fünfmal in der Elf der Woche stand und mit 13 Toren und 13 Assists glänzte. Im Angriff steht Marvin Smolka vom VfB Schrecksbach II. Der Torjäger wurde siebenmal nominiert und unterstrich mit 21 Toren und 17 Vorlagen einmal mehr seine enorme Bedeutung für die Offensive. Dazu kommen Ali Günes von der SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth II, der viermal nominiert wurde und 13 Treffer erzielte, sowie Markus Wetzlar von der FSG Hochland, der ebenfalls vier Nominierungen sammelte und sechs Tore sowie sechs Assists beisteuerte.