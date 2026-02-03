Vier Spieler verlassen den SV Wilhelmshaven im Winter Nach personellen Zugängen kommt es auch zu Abgängen im Kader des Oberligisten von red · Heute, 15:16 Uhr · 0 Leser

Nach mehreren Neuverpflichtungen in den vergangenen Tagen muss der SV Wilhelmshaven zur Winterpause auch Abgänge verkraften. Insgesamt vier Spieler werden den Verein verlassen und ihre Laufbahnen bei anderen Klubs fortsetzen.

Wechsel innerhalb und außerhalb der Region Leonardo Halili schließt sich der zweiten Mannschaft des Regionalligisten SV Meppen an und wird dort seine sportliche Entwicklung fortsetzen. Lucky Osemene verlässt den SV Wilhelmshaven in Richtung Rot-Weiß Koblenz, während Enes Muric künftig in der Bezirksliga für Hansa Friesoythe auflaufen wird. Sandru Roga hat den Verein ebenfalls verlassen. Über sein nächstes sportliches Ziel ist bislang nichts bekannt.

Klümper: „Teil des Fußballgeschäfts“ Sportdirektor Lars Klümper bedauert die Abgänge, ordnet sie jedoch realistisch ein: „Es ist immer bedauerlich, wenn man sich von Spielern trennt, mit denen man fast Tag für Tag zusammengearbeitet hat. Aber so ist das Fußballgeschäft.“ Gleichzeitig betont Klümper die Wertschätzung des Vereins gegenüber den Spielern: „Wir bedanken uns bei den Jungs für ihren Einsatz und wünschen ihnen sportlich wie auch privat für die Zukunft alles Gute.“