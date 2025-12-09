Vier Spieler müssen Rot Weiss Ahlen verlassen

– Foto: David Schneller

Der Verein hat sich mit Edon Rizaj, Murat Keskinkilic, Mattias Hanchard und Dominik Limprecht jeweils einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung zur Winterpause verständigt. Die Entscheidungen erfolgten in engen und respektvollen Gesprächen mit allen Beteiligten, heißt es in einer Pressemitteilung,

Rizaj wechselte im Sommer 2023 aus Iserlohn in die U19 des Vereins und entwickelte sich schnell zu einem festen Bestandteil des Nachwuchsbereichs. Zur Saison 2024/25 rūckte er in den Oberligakader auf. Nach insgesamt zweieinhalb Jahren in Ahlen endet seine Zeit bei RWA. Keskinkilic, der ebenfalls aus der eigenen U19 im Sommer 2023 in die 1. Mannschaft aufrückte, sammelte zunächst Regionalligaerfahrung in Ahlen, ehe er zur Winterpause 2023 an den BSV Schüren ausgeliehen wurde. Im Sommer 2024 kehrte er an die Werse zurück. Beide Seiten verständigten sich nun darauf, den Vertrag vorzeitig zu beenden, um ihm neue sportliche Perspektiven zu ermöglichen.

Hanchard war im Sommer 2025 von Eintracht Nordhorn nach Ahlen gewechselt. Der

Offensivspieler kam in der laufenden Saison auf mehrere Einsätze, entschied sich jedoch gemeinsam mit dem Verein zu einer Neuorientierung. Auch Limprecht, der im Sommer 2025 vom Vorwärts-Wacker Billstedt verpflichtet wurde, wird Rot Weiss Ahlen zur Winterpause verlassen. Nach Gesprächen über seine sportliche Rolle und Perspektive wurde eine vorzeitige Vertragsauflösung vereinbart.