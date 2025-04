Vier Spieler haben Union Nettetal die Zusage gegeben. – Foto: David Zimmer

Vier Spieler bleiben bei Union Nettetal Bei Union Nettetal ist sportlich mit Blick auf die neue Saison noch vieles unklar. Dennoch nimmt die Kaderplanung bei Union Nettetal weiter Form an. Vier wichtige Spieler bleiben ligaunabhängig. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Nettetal

In welcher Spielklasse der SC Union Nettetal in der kommenden Saison spielen wird, steht noch nicht fest, auch wenn im Moment vieles auf einen Abstieg hindeutet. Ungeachtet dessen wird es im Sommer einen Umbruch geben. Das Gerüst der Mannschaft wird dabei aber auch in der nächsten Spielzeit in den Farben des Vereins auflaufen.

Aufgrund der ungewissen Ligazugehörigkeit warten jedoch etliche Spieler noch mit der Entscheidung über eine Vertragsverlängerung. Mit Jan Pöhler (22 Jahre), Florian Heise (23), Niklas Götte (24) und Florian Wolters (25) haben allerdings auch bereits vier Spieler ihre Verträge über die Saison hinaus verlängert – und das ligaunabhängig. „Das vier Identifikationsfiguren des Vereins uns Ihre ligaunabhängige Zusage gegeben haben, freut uns“, sagt der neue Sportliche Leiter Nico Zitzen. Pöhler in der laufenden Saison noch ohne Einsatz

In dieser Saison noch ohne Einsatz ist Pöhler. Der Linksfuß hat sich nicht nur das vordere Kreuzband gerissen, sondern auch den Außen- und Innenmeniskus. Der Abwehrspieler stammt aus der eigenen Jugend und ist seit der Saison 2020/21 Teil der Mannschaft. „Jan schaut immer über den Tellerrand hinaus. Auch während seiner Reha war er bei jedem Training vor Ort um die Mannschaft auch beim Training zu Supporten“, freut sich Zitzen über den Verbleib des Linksfußes. Ebenfalls in der Jugend liefen Wolters und Götte auf, die anschließend jedoch bei anderen Vereinen spielten. Beide Spieler kehrten zur Saison 2020/21 wieder zurück nach Nettetal. Götte hat sich dabei in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und soll nun weiter zum Führungsspieler reifen. „Florian ist für jeden Spieler ein Vorbild, der seine eigene Person immer unterordnet und den Erfolg der Mannschaft in den Vordergrund stellt“, lobt Zitzen.