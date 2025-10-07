Vier Spiele, vier Siege: Aufsteiger Markt Schwaben dominiert die BOL

Die Markt Schwabener Fußballfrauen haben in der Bezirksoberliga ihre weiße Weste gewahrt. Im Heimspiel gegen den FC Stern München II gewannen die Aufsteigerinnen mit 3:0 (1:0) Toren und stehen damit als einziges verlustpunktfreies Team an der Tabellenspitze.

Vier Spiele, vier Siege: Ob er daran vor der Saison geglaubt hätte? Diese Frage muss FCMS-Cheftrainer Matthias Reiter verneinen. „Das hatte ich nicht auf dem Plan. Unser Ziel war, dass wir in den ersten Spieltagen zwei Siege landen, um nicht gleich hinten zu hängen.“

Seine Formation liege nun klar auf Kurs Klassenerhalt. „Das war ein Topstart, ja. Aber wir haben jetzt den unteren Teil der Tabelle abgegrast, und nun kommen die dicken Brocken.“ Die vier Siege überbewerten oder gar von mehr träumen, das will Reiter nicht. Am kommenden Wochenende beispielsweise gastiert der noch ungeschlagene TSV Gilching/Argelsried im Sportpark, danach der FC Langengeisling und FFC Bad Aibling – alles Teams aus der oberen Region.

Allerdings können die Schwabenerinnen mit Selbstvertrauen in die Partien gehen. Gegen die Stern-Reserve habe man „insgesamt eine Topleistung geboten. Wir sind gut ins Laufen gekommen und haben auch nur drei Chancen zugelassen“, erläuterte Reiter zufrieden und ergänzte: „Stern hat uns wohl auch unterschätzt.“

Aufsteigerinnen liefern geschwächt Topspiel

Das Kreispokal-Aus am Feiertag hatte auch keine großen Spuren hinterlassen. Der TSV Turnerbund München sei nach einem offenen Schlagabtausch in den ersten 45 Minuten beim 3:0 letztlich klar überlegen gewesen, so der FCMS-Trainer. „Dann sind wir etwas untergegangen.“ Angesichts der vielen Ausfälle (Eva Zollner, Nadja Rimschneider, Hannah Bauer, Natascha Brauneiser) sei es letztlich „eine zusätzliche Trainingseinheit“ gewesen. Und, so Reiter: „Zum Schluss haben wir nur noch zu zehnt gespielt, um die Angeschlagenen zu schonen.“

Das zahlte sich am Sonntag im BOL-Punktspiel dann aus, auch wenn die Markt Schwabener Elf kurzfristig auf Lia Hellinger (krank) und Sina Weber (verletzt) verzichten musste. „Wir haben das durch Umstellungen gut kompensieren können und hinten nichts anbrennen lassen.“ Zumal Torhüterin Laura Schreil zwei Mal glänzend gegen freistehende Stern-Angreiferinnen parierte.

Und vorne zirkelte Zollner den Ball von der äußeren Strafraumkante ins lange Kreuzeck zum 1:0 (27.). Eva Schmitt legte vor dem Wechsel das wichtige 2:0 (41.) nach, bevor Laura Staudigl den 3:0-Endstand herbeizauberte. Sie sah die Münchner Keeperin zu weit vor ihrem Kasten stehen und traf aus 35 Metern Entfernung per Heber ins Netz (76.).