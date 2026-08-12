Vier Spiele, viele Tore: Der Mittwochabend in der Bremen-Liga

– Foto: Sven Leinfels

Ein munterer Mittwochabend hielt die Bremen-Liga in Atem: Während sich der SV Hemelingen erst spät gegen die Leher TS durchsetzte und der TV Eiche Horn gegen den SV Grohn nicht über ein Remis hinauskam, sorgten Vatan Sport gegen den ESC Geestemünde und die SG Aumund-Vegesack gegen BTS Neustadt für zwei wahre Torfestivals mit insgesamt 15 Treffern.

Der SV Hemelingen hat sich gegen die Leher TS mit 2:0 durchgesetzt, musste sich den Sieg jedoch bis in die Schlussphase hinein erarbeiten. Über weite Strecken blieb die Partie ohne klaren Sieger, ehe Jerome Albritton in der 84. und 88. Minute doppelt zuschlug und Hemelingen damit den Auswärtssieg sicherte.

Der TV Eiche Horn und der SV Grohn trennten sich mit 1:1 unentschieden. Bora Bilgin hatte Grohn in der 11. Minute in Führung gebracht, ehe Pascal Hartmann in der 61. Minute für die Gastgeber ausglich. Danach gelang keiner der beiden Mannschaften mehr der entscheidende Treffer, sodass es beim Remis blieb.

Ein Spektakel bot sich beim 3:3 zwischen KSV Vatan Sport und dem ESC Geestemünde. Hamdi Erkul war für die Hausherren an diesem Abend nicht zu bremsen und erzielte mit seinem Hattrick alle drei Vatan-Tore, unter anderem zur zwischenzeitlichen Führung sowie den Treffern in der 56. und 75. Minute. Geestemünde bewies dagegen Comeback-Qualitäten: Nathanael Thiers glich zwischenzeitlich aus, ehe Seli Qorri (80.) und Maikol Mina (90.) in der Schlussphase noch für den Ausgleich zum 3:3-Endstand sorgten.

Noch turbulenter verlief das Duell zwischen der SG Aumund-Vegesack und BTS Neustadt, das mit 5:4 an die Gastgeber ging. Nach einer frühen SG-Führung drehte Neustadt die Partie zwischenzeitlich auf 1:2, ehe sich das Spiel in ein offenes Hin und Her verwandelte. Erst tief in der Nachspielzeit fiel die Entscheidung: Mahdi Matar traf in der 90.+4. Minute zum umjubelten Siegtreffer und bescherte der SG Aumund-Vegesack einen dramatischen 5:4-Erfolg.