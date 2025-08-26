Vier Spiele null Punkte!

Gleichwohl hatte Oberglaim mit Thomas Umkehrer, der aus 12m freistehend nur über die Latte zielte, gleich in den ersten Spielminuten die Führung auf dem Fuß.

Mit guten Vorsätzen im Gepäck konnten die Hausherren den Gast über 25min in der eigenen Hälfte festsetzen und sich eine Vielzahl von aussichtsreichen Möglichkeiten vor allem bei Eckstößen erarbeiten, scheiterten aber wieder an der fehlenden Kaltschnäuzigkeit vorm Tor.

Mit einem 30m-Traumweitschuss unhaltbar ins Kreuzeck markierte dann Michael Hartung nach 30 absolvierten Minuten eindrucksvoll die Führung für den Gast. Der Doppelschlag- nach einem Lapsus in der TSV-Defensive- gelang Thomas Umkehrer gleich eine Minute später, sodass der Gast mit einer komfortablen 0:2-Führung in die Pause ging.

Im zweiten Durchgang setzten die Grün-Weißen aber alle Gänge und Hebel in Bewegung, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Bereits zehn Minuten nach Wiederanpfiff wurde der Druck auf die gegnerische Offensive zu groß und Patrick Hirschmüller konnte im Strafraum nur per Foul gestoppt werden. Der Schiedsrichter entschied zur Überraschung auch noch auf Zeitstrafe für Manuel Weinzierl, sodass der TSV für zehn Minuten in Überzahl agierten durfte.

Jedoch sprang der gezielte Elfmeterschuss von Matthias Petrat vom Innenpfosten wieder ins Feld und auch aus dem „Nachgestochere“ wurde nichts. Auch in der Folgezeit und bis in die späte Spielphase war die Heimmannschaft ständig am Drücker und konnte sich eine Vielzahl erstklassiger Gelegenheiten erspielen, die aber teils unglücklich teils ungeschickt reihenweise verdattelt wurden, während der Gast erst wieder nach 85 gespielten Minuten zwingend vors Tor kam. So blieb es beim schmeichelhaften aber angesichts der deutlich besseren Chancenauswertung nicht unverdienten 0:2-Sieg der Gäste. Die faire Begegnung hatte der umsichtige Spielleiter Thomas Baumgartner vom SV Langenbach gut im Griff.