„Vier Spiele gesperrt – vier Tore im Topspiel“

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr

FuPa: 4:0 im Topspiel gegen H/N/U – da kann man nicht meckern, oder?

Maurice Burdzik: Da kann man wirklich nicht meckern. Besser hätten wir es uns nicht erträumen können. Die Meisterschaft mit so einem Auftritt klarzumachen, war schon etwas Besonderes.

FuPa: Du hast alle vier Tore erzielt – warst du einfach gut drauf?

Maurice Burdzik: Ich denke, wir alle waren gut drauf und wollten unbedingt den Titel schon vor dem letzten Spieltag eintüten. Ich hatte zuvor vier Spiele gefehlt – wegen einer mehr als fragwürdigen Roten Karte gegen die SG Meißner und einem ausgefallenen Spiel. Vor dem Spiel habe ich noch im Spaß gesagt: Für jedes verpasste Spiel mache ich ein Tor. Dass das wirklich so kommt, war verrückt – die erste Halbzeit hat sich wie ein Fiebertraum angefühlt, aber im besten Sinne.

FuPa: Musstest du die anschließenden Kaltgetränke komplett bezahlen?

Maurice Burdzik: Meine ganze Rechnung musste ich zum Glück nicht voll bezahlen.

FuPa: Die Rückkehr in die Gruppenliga ist perfekt – wie blickst du auf die kommende Saison?

Maurice Burdzik: Die Freude ist riesig. Wir wollten unbedingt zurück – und wir wissen, was uns erwartet. In unserem ersten Jahr Gruppenliga haben wir trotz Abstieg nie wirklich den Kopf hängen lassen. Jetzt sind wir besser aufgestellt – durch starke Neuzugänge und persönliche Entwicklungen. Der Ausfall von Niclas Dollinger mit Kreuzbandriss schmerzt natürlich, aber wir sind bereit, diese Herausforderung anzunehmen.

FuPa: 29 Scorerpunkte – weckt das Begehrlichkeiten?

Maurice Burdzik: Die Scorer hätten es noch mehr sein können. In meinem Alter rechnet man eigentlich nicht mehr mit großen Angeboten – aber es gab eines, das auch finanziell sehr verlockend war. Ich habe lange überlegt, aber am Ende spiele ich lieber mit Freunden – aus Spaß und für diese Momente, wenn man gemeinsam Siege feiert. Was gibt’s Schöneres, als nach dem Spiel mit den Jungs ein kaltes Siegergetränk zu genießen?