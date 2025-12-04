Vier Spiele, ein Ziel: Wer zieht ins Pokal-Halbfinale ein?

Die Auslosung für das Viertelfinale des Frauen-Verbandspokals fand heute via Zufallsgenerator statt – und die Pokalpartien versprechen echte Spannung im Kampf um die Plätze der besten Vier. Nur noch zwei Spiele trennen die Teams vom Endspiel und damit dem Kampf um den Titel in der Saison 2025/26. Den glücklichen Gewinnerinnen winkt zugleich auch das Ticket für den DFB-Pokal.

Ergebnisse der Auslosung

Einen letzten Startplatz gibt es für die Viertelfinal-Spiele, die am 1. März 2026, gibt es noch zu vergeben: Die Partie TSV Frommern (Verbandsliga) gegen den TSV Tettnang (Oberliga) findet am Samstag, 06. Dezember 2025, statt. Für das siegreiche Teams geht es dann Anfang März gegen die „Zweite“ vom VfB Stuttgart. Auch die Reserve vom TSV Münchingen ist weiterhin im Rennen und bekommt es mit der FSV Waldebene Ost zu tun. Auf den TSV Neuenstein (Oberliga) wartet mit dem Regionalliga-Team aus Herrenberg ein wahres Schwergewicht. Für den SV Eutingen geht es gegen den SV Alberweiler (Oberliga) um das letzte Ticket.

TSV Neuenstein (Oberliga) – VfL Herrenberg (Regionalliga)

SV Eutingen (Verbandsliga) – SV Alberweiler (Oberliga)

Gewinner Frommern/Tettnang – VfB Stuttgart II (Verbandsliga)

TSV Münchingen II (Landesliga) – FSV Waldebene Ost (Oberliga)

Die Spiele im Überblick

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________