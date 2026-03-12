 2026-03-11T14:31:18.301Z

Allgemeines

Vier Spiele am Freitag, TSV Kaldenkirchen fordert den VfB Uerdingen

Kreisliga A Kempen-Krefeld: Der TSV Kaldenkirchen empfängt im Topspiel den VfB Uerdingen, unter Flutlicht steigen aber noch drei weitere Spiele.

von André Nückel · Heute, 09:00 Uhr
Strümp ist daheim gefordert.
Strümp ist daheim gefordert. – Foto: Michael Locke

Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.
VSF Amern II

Spieltag 23 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Der TSV Kaldenkirchen empfängt im Topspiel den VfB Uerdingen, unter Flutlicht steigen aber noch drei weitere Spiele. Beispielsweise gastiert die DJK/VfL Willich beim SC Niederkrüchten.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Morgen, 20:00 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
20:00
Spieltext SSV Strümp - Schiefbahn

Morgen, 19:30 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
19:30live
Spieltext Hülser SV - FC Hellas

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
19:30live
Spieltext TSV Kaldenk. - VfB Uerding.

Morgen, 20:00 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
20:00
Spieltext SC Niederkr. - VfL Willich

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
15:30live
Spieltext Vik. Anrath - TSV Bockum II

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
13:00
Spieltext VfR Fischeln II - SC Waldniel

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
15:15
Spieltext Anadolu - TuS Gellep

So., 15.03.2026, 12:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
12:00
Spieltext TSV Meerbus. III - Brüggen II

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Hülser SV - TSV Kaldenkirchen
So., 22.03.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Rhenania Hinsbeck
So., 22.03.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SSV Strümp
So., 22.03.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Niederkrüchten
So., 22.03.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - SC Viktoria 07 Anrath
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Meerbusch III
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Schiefbahn

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - FC Hellas Krefeld
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Waldniel
So., 29.03.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - Hülser SV
So., 29.03.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - DJK VfL Willich
So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Krefeld-Bockum II
So., 29.03.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TuRa Brüggen II
So., 29.03.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - VfB Uerdingen
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TuS Gellep

