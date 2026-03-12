Vier Spiele am Freitag, TSV Kaldenkirchen fordert den VfB Uerdingen

Spieltag 23 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Der TSV Kaldenkirchen empfängt im Topspiel den VfB Uerdingen, unter Flutlicht steigen aber noch drei weitere Spiele. Beispielsweise gastiert die DJK/VfL Willich beim SC Niederkrüchten.
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Hülser SV - TSV Kaldenkirchen
So., 22.03.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Rhenania Hinsbeck
So., 22.03.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SSV Strümp
So., 22.03.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Niederkrüchten
So., 22.03.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - SC Viktoria 07 Anrath
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Meerbusch III
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Schiefbahn
25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - FC Hellas Krefeld
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Waldniel
So., 29.03.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - Hülser SV
So., 29.03.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - DJK VfL Willich
So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Krefeld-Bockum II
So., 29.03.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TuRa Brüggen II
So., 29.03.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - VfB Uerdingen
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TuS Gellep
