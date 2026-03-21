Vier Spiele, 15 Tore: »Ein guter Start in die Frühjahrsrunde«

Grainet jubelt sich ins neue Fußballjahr. – Foto: Mike Sigl

Die Bezirksliga Ost ist aus dem Winterschlaf erwacht - und wie! Bei Obernzell-Erlau, Ruhmannsfelden, Grainet und Künzing scheint der (erfolgreiche) Torabschluss ein wesentlicher Bestandteil der Vorbereitung gewesen zu sein. Denn dieses Quartett zauberte neben dem Treffer von Hutthurm insgesamt 15 Tore auf die noch von der kalten Jahreszeit geschundenen Plätze. So kann es gerne weitergehen!

Gundolf Hain (Sportlicher Leiter, Waldkirchen): "Obernzell nutzte unsere Fehler konsequent aus. Der TSV war beim 1:0 noch in der Kabine: Am zweiten Pfosten brauchte Manuel Fesl nur einschieben, nachdem der Ball quer durch den 16 gespielt wurde. Ballverlust im Zentrum und zu langsam im Umschaltspiel führt zum 2:0. Und auch beim letzten Tor nutzte der Gegner einen Ballverlust in unserem Spielaufbau. Obernzell hat einfacher gespielt, war galliger und geradlinigen. Wir waren zu kompliziert und nicht zielstrebig genug."

Matthias Süß (Trainer, Künzing): "Ein absolut verdienter Heimsieg! Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Nach der ersten Halbzeit hätten wir schon höher führen müssen - und dann gelingt Hutthurm gefühlt mit der ersten Torchance der Ausgleich. Auch nach der Pause war der Gast kurz griffiger wie wir - da drohte das Spiel zu kippen. Nach dem harten, aber doch gerechtfertigen Platzverweis haben wir in Überzahl das Spiel wieder in die Hand genommen, es aber verpasst, ein deutlicheres Ergebnis zu schaffen."

Hannes Gastinger (Trainer, Grainet): "Wir waren von der ersten Minute an sehr gut im Spiel, griffig in den Zweikämpfen und haben auf dem schwer bespielbaren Platz auch fußballerisch überzeugen können. Das Führungstor von unserem Comebacker Basti Seidl hat uns sehr gut getan, weil wir davor einige sehr gute Chancen liegen gelassen haben. In der zweiten Halbzeit haben wir mit zwei Standards das Spiel dann endgültig entschieden. Die weiteren Tore waren sehr schön herausgespielt und toll vorbereitet von Julian Sammer. Unterm Strich ein hochverdienter Sieg und eine sehr gute Leistung von der gesamten Mannschaft."