Vier Spielabbrüche gibt es heute: Was ist passiert?

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Landesliga, Staffel 3

Die Begegnung zwischen dem SV Seedorf und dem SSC Tübingen wurde abgebrochen. Vom SV Seedorf kommen gegenüber FuPa diese Infos: "Der Abbruch war, weil sich der Schiri verletzt hat. Es stand 3:1 für Tübingen. Es war ca. noch ein halbe Stunde zu spielen." Der SSC Tübingen teilt gegenüber FuPa das mit: "Das Spiel wurde in der 60. Minute abgebrochen, Spielstand war 1:3 für uns. Der Schiedsrichter hatte sich verletzt. Wir haben versucht, alle Möglichkeiten zu erwägen, das Spiel fortzusetzen, Seedorf hat die möglichen Optionen allerdings abgelehnt." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen bestimmt ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Kreisliga A3 Neckar/Fils

Die Begegnung zwischen dem VfR Süßen und dem SC Uhingen wurde auch nicht zu Ende gespielt. Die Partie wurde wohl in der Nachspielzeit abgebrochen. Da stand es 3:3, allerdings hatte der SC Uhingen bis dahin zwei Rote Karten kassiert. Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Kreisliga B1 Stuttgart/Böblingen

Die Begegnung zwischen dem FV Germania Degerloch II und dem SV Özvatan Stuttgart wurde auch nicht zu Ende gespielt. Der Spielabbruch war wohl nach der 80. Minute. Bis zu diesem Zeitpunkt war kein Tor gefallen und der SV Özvatan Stuttgart hatte eine Rote Karte hinnehmen müssen. Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Kreisliga B2 Stuttgart/Böblingen

Die Begegnung zwischen dem TSV Leinfelden II und dem TSV Birkach II wurde auch abgebrochen. Auf FuPa-Anfrage teilt der TSV Leinfelden mit: "Das Spiel wurde in der 75. Minute abgebrochen, als der TSV Birkach II eine Gelb-Rote Karte hinnehmen musste, verließen die Gäste das Spielfeld, weil sie mit dem Schiedsrichter nicht klar kamen, unsere Rote Karte war eine sportliche Entscheidung des Schiedsrichters wegen Notbremse des Torwarts in der 61. Minute. Der Spielstand war in der 75. Minute 2:0 für den TSV Leinfelden." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________