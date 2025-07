Vier spannende Zugänge bei drei Bezirksligisten

Wir begrüßen Alessandro, den Offensivspieler, der vom VfB Tamm zurück nach Pflugfelden kommt! Alessandro war bereits in seiner Jugendzeit bei uns und kehrt nun als erfahrener Spieler zurück. Trainer Tolgahan über Alessandro: "Alessandro hat in der letzten Saison gezeigt, dass er torgefährlich ist. Ich bin sehr gespannt, wie er sich schlagen wird. Seine Flexibilität in der Offensive wird ein wichtiger Faktor sein." Willkommen bei der Aktiven! Wir wünschen Alessandro viel Glück und hoffen auf eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir sind überzeugt, dass er eine gute Saison spielen wird.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Union Heilbronn (Bezirksliga Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der FC Union Heilbronn freut sich, mit Nebojska Simikic den zweiten Neuzugang vorstellen zu dürfen. Der aktuelle Torschützenkönig der Bezirksliga Franken mit 24 Treffern kehrt damit zum FCU zurück, für den er bereits in der Saison 2022/23 mit 21 Torbeteiligungen auf sich aufmerksam machen konnte. Nebojsa Simikic: „Ich freue mich sehr, wieder bei meinem Lieblingsverein in Heilbronn zu sein und möchte in der nächsten Saison die größten Ziele erreichen. Ich hoffe, dass wir um den Aufstieg spielen und ich auch in der nächsten Saison als bester Torschütze helfen kann.“

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Weingarten (Bezirksliga Bodensee)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Zwei weitere Neuzugänge für den SV Weingarten! Mit Leon Bank und Elias Weber stoßen zwei starke Innenverteidiger zu unserem Bezirksliga-Team. Willkommen in Rot-Weiß! Leon Bank:

„Ich freue mich auf die Mannschaft und darauf, wieder mit meinen alten Mannschaftskollegen zu spielen. Von Weingarten erwarte ich mir ein ehrgeiziges Training, dass wir uns als Team sportlich weiterentwickeln und oben mitspielen können.“ Elias Weber: „Ich hoffe auf eine erfolgreiche und geile Saison!“

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++