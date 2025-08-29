Vier Siegesserien stehen auf dem Prüfstand

Die aktuelle Top Vier der Kreisliga 1 hat sich zuletzt in bestechender Form präsentiert. Am achten Spieltag streben der SV Burgweinting (bei Kareth II) und SC Regensburg (gegen die SG Walhalla) nach dem bereits fünften Sieg in Folge. Einen Lauf haben auch der SV Obertraubling (beim Freien TuS) und die Überraschungsmannschaft des TSV Wörth (gegen Mintraching). Sie visieren den jeweils vierten Sieg am Stück an. Am unteren Ende der Tabelle kommt es zwischen dem FC Laub und dem ATSV Pirkensee-Ponholz zu einem Keller-Derby.



Bereits am heutigen Freitagabend tritt der SV Burgweinting (3., 14) beim TSV Kareth-Lappersdorf II (9., 9) zum achten Spieltag an. Nur knapp unterlag der TSV am letzten Spieltag dem FC Mintraching, doch genauso knapp sicherte sich Burgweinting beim Freien TuS Regensburg zuletzt die Maximalausbeute.





Morgen, 14:00 Uhr Freier TuS Regensburg Freier TuS SV Obertraubling SV Obertraubling 14:00



Der SV Obertraubling (2., 15) ist am Samstag zu Gast beim Freien TuS Regensburg (10., 7). Eine knappe Niederlage mussten sich die Hausherren der Partie gegen den SV Burgweinting am vergangenen Spieltag eingestehen, während sich Obertraubling gegen den FC Oberhinkofen den Dreier sicherte.







Beim SC Regensburg (1., 15) geht am kommenden Spieltag die SG Walhalla Regensburg (6., 10) auf Stippvisite. Die SGW konnte sich zuletzt gegen den TSV Wörth/Donau nicht behaupten, der Sportclub Regensburg hingegen sicherte sich souverän den Dreier bei der SpVgg Ziegetsdorf.







Der TSV Wörth/Donau (4., 12) empfängt zum achten Spieltag den FC Mintraching (12., 6). Beide Kontrahenten konnten sich zuletzt die Maximalausbeute einholen: Die Hausherren der kommenden Partie sicherten sich den Dreier bei der SG Walhalla Regensburg, die Mintrachinger erzielten zuletzt den Heimdreier gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II.





So., 31.08.2025, 15:00 Uhr SV Harting SV Harting SpVgg Ziegetsdorf Ziegetsdorf 15:00



Die SpVgg Ziegetsdorf (8., 10) ist am kommenden Sonntag zu Gast beim SV Harting (7., 10). Punktgleich stehen die beiden Teams mit der SG Walhalla Regensburg im Mittelfeld der Tabelle. Während sich die Gäste der Partie zuletzt klar gegen den SC Regensburg geschlagen geben mussten, konnte sich der SV Harting im 2:2 gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz einen Punkt einholen.







Derby und Kellerduell: Der ATSV Pirkensee-Ponholz (13., 6) reist am achten Spieltag zum FC Laub (14., 4). Mit einem Remis konnten sich die Gäste zuletzt einen Punkt gegen den SV Harting sichern, während sich die Hausherren der Partie ihren ersten Dreier der Saison beim SV Donaustauf einholten.



Der SV Donaustauf ( 11., 7) tritt am achten Spieltag beim FC Oberhinkofen (5., 11) an. Beide Mannschaften gingen zuletzt leer aus, die Hausherren konnten sich beim SV Obertraubling nicht behaupten, doch auch der SVD musste sich gegen den FC Laub klar geschlagen geben am vergangenen Wochenende.