Er hat erst mal Pause: Thomas Salzmann fällt wegen einer Knieverletzung vorerst aus. – Foto: halmel

Vier Siege in Folge: Peiting will Formhoch in Penzing bestätigen - „Wir kommen langsam in die Spur“ FC Penzing kann mit Sieg gleichziehen

Der TSV Peiting erwartet am heutigen Mittwoch in der Kreisliga 4 den FC Penzing zum Nachholspiel. TSV-Coach Fabian Melzer hofft auf bessere Chancenverwertung.

Peiting – Vier Spiele in Folge hat der TSV Peiting in der Kreisliga 4 zuletzt gewonnen. Damit arbeitete sich der Vizemeister der vergangenen Saison bis auf Platz zwei nach vorn. „Wir kommen langsam in die Spur“, hat TSV-Coach Fabian Melzer mit Freude zur Kenntnis genommen. Was noch fehlt, sind Durchschlagskraft und Effektivität in der Offensive. Die Peitinger erarbeiteten sich in den vergangenen Partien zwar viele Chancen, von denen sie jedoch zu wenige in Tore ummünzten.

Das gilt unter anderem für Nachwuchsmann Max Neufing, der mit seiner Schnelligkeit immer wieder für Gefahrenmomente sorgt. „Max macht seine Sache gut, er darf aber gerne noch ein paar Tore mehr schießen“, sagt sein Coach, nachdem der 18-jährige Neuzugang vom U19-Team des TSV Murnau, das vergangene Saison nur knapp an der Qualifikation zur Bayernliga scheiterte, in sieben Einsätzen bisher nur einen einzigen Treffer verzeichnete. Neufing ist nebenbei einer von nur vier Spielern im Peitinger Team, die alle sieben Saisonpartien bestritten haben. Abwehr-Routinier Thomas Salzmann fällt mit Knieverletzung vorerst aus