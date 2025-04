Vier Scorerpunkte in Erkenschwick, Siegtor gegen Rhynern

Doppelschlag in der Oberliga: Johannes Thiemann glänzt mit drei Treffern und einer Vorlage beim 4:3-Sieg in Erkenschwick und erzielt nur wenige Tage später das goldene Tor gegen Westfalia Rhynern – ausgerechnet gegen den Verein, zu dem er im Sommer wechselt. Der 26-Jährige unterstreicht damit seine starke Saisonleistung im Trikot der SG Finnentrop/Bamenohl

„Klar, die Chancenverwertung war gut, aber vor allem gegen Erkenschwick hätte ich auch noch ein, zwei Tore mehr machen können“, sagt Thiemann rückblickend. Dass er mit elf Toren und acht Vorlagen in seiner ersten Oberliga-Saison bereits zu den auffälligsten Spielern der Liga zählt, ist umso bemerkenswerter, da er ohne konkretes Ziel in die Spielzeit gestartet ist: „Ich hatte mir vor der Saison kein Ziel in Zahlen gesetzt.“ Abschied im Sommer – aber volle Konzentration auf den Liga-Endspurt

Mit einer starken Performance hat Johannes Thiemann die SG Finnentrop/Bamenohl in der Oberliga Westfalen gleich doppelt zum Sieg geführt. Beim wilden 4:3-Auswärtserfolg bei der SpVgg Erkenschwick war der offensive Mittelfeldspieler an allen vier Treffern beteiligt, traf dreifach selbst und bereitete das vierte Tor vor. Nur wenige Tage später entschied er das Spiel gegen Westfalia Rhynern – seinen künftigen Arbeitgeber – mit einem sehenswerten Treffer zum 1:0. Thiemann: „Chancenverwertung war gut – aber es wäre noch mehr drin gewesen“

Der 26-Jährige, der ursprünglich aus Traunstein in Bayern stammt und im Nachwuchs von Red Bull Salzburg, dem FC Bayern und Borussia Dortmund ausgebildet wurde, fühlt sich im Sauerland längst heimisch – auch wenn der nächste Schritt schon bevorsteht. „Nächste Saison werde ich nach Rhynern gehen. Aber aktuell liegt mein voller Fokus auf den letzten Spielen mit Finnentrop.“



Punkte sammeln – und vielleicht der Pokalsieg zum Abschied?

Zwei Siege in Folge haben Finnentrop/Bamenohl Luft im Abstiegskampf verschafft, doch die Liga ist weiter eng. Finnentrop liegt mit 37 Punkten auf Platz 14. Aktuell hat man zehn Punkte Vorsprung auf die SpVgg Erkenschwick (Platz 17), welche aber drei Spiele weniger absolviert hat. Ob dieser 17. Platz auch 100% zu einem Abstiegsplatz wird, gilt die Situationen in der 3. Liga und in der Regionalliga abzuwarten. „Mannschaftsintern ist unser Ziel, da anzuknüpfen, wo wir aufgehört haben. Wir haben in beiden Spielen sehr gut gekämpft und die Punkte verdient geholt. Jetzt wollen wir so viele Zähler wie möglich mitnehmen.“ Auch im Kreispokal hat die SG noch Großes vor: „Die Motivation ist auf alle Fälle hoch, dieses Jahr den Pokal zu gewinnen – das ist ganz klar unser Ziel.“ Im Kreispokal Olpe steht die SG aktuell im Halbfinale und trifft dort am Mittwoch 30.04. auf den VSV Wenden (BZL5). Im Finale würde ebenfalls ein Bezirksligist aus der Staffel 5 warten (SV Rothemühle oder SC LWL 05). Die SG ist eindeutiger Favorit im Kreis Olpe.



Herausforderung Rhynern – und ein Wiedersehen mit alten Bekannten