Vier Schrödl-Tore wegen Abseits aberkannt – Kirchasch kommt nicht über ein Unentschieden hinaus Zuschauer haderten mit Schiedsrichter

Gleich zu Beginn hatte Martin Lechner eine gute Schusschance, doch sein Volleyschuss mutierte zu einem Heber, den Kirchaschs Keeper Maxi Bals ohne Mühe hielt. Auf der Gegenseite wurde Schrödl in halblinker Position freigespielt, der aber diese Chance vergab. Dann scheiterte Spielertrainer Alex Mrowczynski mit einem Freistoß an der Lengdorfer Mauer und setzte den Abpraller über das Tor.

Dann spielten die Lengdorfer einen schnellen Konter, doch Lechner scheiterte frei vor dem starken Bals. Einen weiteren Konter bremsten die Gastgeber mit einem mindestens gelbwürdigen Foul, was aber zur Überraschung aller ohne persönliche Strafe blieb, mit denen der Unparteiische nicht geizte. Auch Kirchasch kam noch vor dem Pausenpfiff auf, doch ein Freistoß von Kapitän Westermaier brachte nichts ein, und auch Tor Nummer drei von Schrödl wurde annulliert. Eine weitere Szene sollte im zweiten Durchgang folgen.

Nach gut einer Stunde wechselten die Platzherren mit Balazs Korpa einen dribbelstarken Angreifer ein, der zehn Minuten später im Lengdorfer Strafraum lag. Der Unparteiische hatte gute Sicht auf das Geschehen und zögerte keine Sekunde, den Zweikampf als regelwidrig zu beurteilen. Die Verantwortung für den Strafstoß übernahm Spielertrainer Mrowczynski und ließ sich auch nicht von Lengdorfs Torwart in seiner Konzentration stören. Obgleich Torwart Johannes Preis schon vor dem Schuss weit aus dem Tor gekommen war, traf Mrowczynski in die rechte Ecke, während Preis in die linke Ecke flog. In der hektischen Schlussphase hatten beide Mannschaften noch Möglichkeiten, doch es blieb beim 1:1, was angesichts der Vorkommnisse beide Team zufrieden stellte.

Stimmen zum Spiel

Franco Soave, Spielertrainer des FC Lengdorf: „Das war heute ein verrücktes Spiel – ein Derby, wie man es nicht alle Tage geboten bekommt. Nicht nur die zweistellige Zahl an Gelben Karten zeugt von einem farbigen Spiel. Vielleicht hätte der Unparteiische nicht so früh damit anfangen müssen. Ob alle Tore der Kirchascher abseits waren, kann ich nicht beurteilen, da ich mich nicht in unmittelbarer Nähe des Geschehens bei den Toren aufhielt. Dem Elfmeter für Kirchasch ging ein Foul an der Mittellinie an Moritz Holzer voraus, das der Unparteiische aber nicht ahndete. Nach dem heutigen Spiel bin ich froh, dass wir einen Punkt geholt haben. Wir freuen uns auf des Spiel gegen Spitzenreiter TSV Eching.“

Alexander Mrowczynski, Spielertrainer des SC Kirchasch: „Ich habe als Fußballer schon viel erlebt, doch das einem Spieler gleich vier Tore wegen abseits annulliert werden, noch nie. Was die Assistenten da jeweils gesehen haben, ist mir nicht bekannt. Ich bin aber froh, dass wir nach dem Rückstand noch zurück gekommen sind und uns mit einem Punkt belohnt haben. Jetzt müssen wir gegen den FC Eitting Gas geben.“