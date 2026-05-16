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Allgemeines
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Vier Runden? So läuft die Bezirksliga-Relegation in Unterfranken 2026
Gruppenaufteilung & Quotienten-Regel +++ Vier Runden für ein Bezirksliga-Ticket?
Für einige Teams der Bezirksliga und Kreisliga geht die Saison 2025/26 zu Ende, für andere steht mit der Relegation jetzt das Highlight an. Die ersten Infos zur Relegation in Unterfranken zur Bezirksliga.
Teilnehmer an der Bezirksliga-Relegation in Unterfranken:
Für die Bezirksliga-Relegation qualifizieren sich in Unterfranken aus jeder Kreisliga ein Relegant sowie der 13. und 14. der beiden Bezirksliga-Staffeln.
Die Teilnehmer an der Relegation werden zunächst in regionale Gruppen Ost und West aufgeteilt.
Gruppe West:
13. Bezirksliga West
14. Bezirksliga West
Relegant Kreisliga Aschaffenburg
Relegant Kreisliga Würzburg 1
Relegant Kreisliga Würzburg 2
Gruppe Ost:
13. Bezirksliga Ost
14. Bezirksliga Ost
Relegant Kreisliga Rhön
Relegant Kreisliga Schweinfurt 1
Relegant Kreisliga Schweinfurt 2
Spielplan und Modus der Bezirksliga-Relegation in Unterfranken:
Der Quotienten-Beste Kreisliga-Relegant der jeweiligen Staffel sowie die Bezirksliga-Teams haben in der ersten Runde ein Freilos.
Die Quotientenregel wurde in einer Mitteilung frühzeitig erklärt. Der Wert berechnet sich wie folgt:
Erzielte Punkte nach Abschluss der Meisterschaftsspielrunde dividiert durch die Anzahl der in der Wertung absolvierten Meisterschaftsspiele aus der Abschlusstabelle der betroffenen Ligen 2025/2026. (Punkte/Spiele = Quotient)Bei gleichem Quotienten bestimmt sich die Reihenfolge durch nachfolgende Kriterien:
Bei gleichem Quotienten bestimmt sich die Reihenfolge durch nachfolgende Kriterien:
Die Mannschaft, die in der laufenden Saison zu einem Meisterschaftsspiel (außer die Spiele gegen Mannschaften außer Konkurrenz) nicht angetreten ist und eine entsprechende Sportgerichtswertung (0:2 verloren) erhalten hat, ist im direkten Vergleich mit den Quotienten gleichen Mannschaften unterlegen.
Nach dem Subtraktionsverfahren ermittelte Tordifferenz in der jeweiligen Abschlusstabelle.
Der höhere Wert, der sich aus der Anzahl der erzielten Tore dividiert durch die Anzahl der absolvierten Meisterschaftsspiele aus der Abschlusstabelle ergibt,
Der höhere Wert, der sich aus der Anzahl der erzielten Siege dividiert durch die Anzahl der absolvierten Meisterschaftsspiele ergibt.
Losentscheid.
Runde 1:
Gruppe West:
Spiel 1: Kreisliga-Relegant gegen Kreisliga-Relegant (Würzburg 1 & 2 oder Aschaffenburg)
Gruppe Ost:
Spiel 1: Kreisliga-Relegant gegen Kreisliga-Relegant (Schweinfurt 1 & 2 oder Rhön)
Zur Erinenrung: Die Quotienten-besten Kreisliga-Releganten der jeweiligen Staffel sowie die Bezirksliga-Teams haben in der ersten Runde ein Freilos.
Runde 2:
Spiel 2: 13. Bezirksliga Ost/West - Quotienten-bester Kreisliga-Relegant (nach Freilos)
Spiel 3: 14. Bezirksliga Ost/West - Sieger Spiel 1
Runde 3:
Spiel 4: Sieger Spiel 2 Ost/West - Sieger Spiel 3 Ost/West
Mögliche Runde 4:
Sieger/Verlierer Spiel 4 Ost - Sieger/Verlierer Spiel 4 Ost/West
Wie viele freie Plätze es überhaupt gibt, steht erst mit am Ende der Landesliga-Relegation fest. Das entscheidet sich durch:
Die Anzahl der direkten Absteiger aus Unterfranken.
Das Abschneiden der unterfränkischen Teams in der Landesliga-Relegation.
Szenario A: Es gibt 3 freie Plätze in den Bezirksligen.
Direkter Aufstieg: Beide Sieger der 3. Runde steigen in die Bezirksliga auf.
Runde 4: Die beiden Verlierer der 3. Runde spielen in einem Extra-Spiel den dritten und letzten Platz aus.
Szenario B: Es gibt 2 freie Plätze in den Bezirksligen.
Direkter Aufstieg: Nur die Sieger der 3. Runde steigen auf. Die Verlierer spielen kommende Saison in der Kreisliga
Runde 4 entfällt.
Szenario C: Es gibt nur einen freien Platz in den Bezirksligen.
Alles oder nichts: Die 3. Runde reicht nicht aus. Es wird eine 4. Runde benötigt – und nur der Sieger dieses finalen Spiels spielt kommende Saison in der Bezirksliga.