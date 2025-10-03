Vier Rückkehrer sollen Acosta II neuen Schwung geben

Trainer Uwe Stucki kann dabei erstmals seit Wochen wieder auf einen breiteren Kader bauen. „Mit Nico Meyer, Alireza Ghorbani, Zakaria Gourari und Nils Grams kehren vier Spieler zurück in den Kader und sorgen so für mehr Alternativen“, sagt Stucki. Er erwartet eine ausgeglichene Partie: „Ich erwarte ein spannendes Spiel, das durch Kleinigkeiten entschieden werden kann.“

Im letzten Spiel in Wendezelle hatte Acosta zunächst die Führung durch Ole Schene (17.) erzielt, ehe Kilian Führmann (43., 56.) und Maik Laschkowski (78.) die Partie drehten. Trotz einer engagierten Leistung musste der Aufsteiger ohne Punkte die Heimreise antreten.

In der Tabelle steht der BSC Acosta II mit zwölf Zählern aus acht Spielen auf Rang sieben, punktgleich mit Germania Lamme. Der VfL Leiferde belegt mit zehn Punkten Platz elf und hat damit die Chance, mit einem Sieg an Acosta vorbeizuziehen.