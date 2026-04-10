Vier Rückkehrer: BCF will gegen Geiselbullach zweiten Saisonsieg holen

Hiobsbotschaft: BCF-Defensivspezialist Lukas Hintermeier fällt wegen einer schweren Verlettzung bis zum Saisonende aus. – Foto: Oliver Rabuser

Vier Rückkehrer sollen dem BCF Wolfratshausen gegen den TSV Geiselbullach helfen. Doch es gibt auch eine schwere Verletzung zu beklagen.

Die Zielgerade ist erreicht. Ein halbes Dutzend Punktspiele hat der BCF Wolfratshausen noch zu absolvieren, ehe er sich in den Kreisfußball verabschieden wird. Ein Klub, der viele Jahre mit das beherrschende Thema auf den regionalen Sportplätzen war, ist längst zur Bedeutungslosigkeit verkommen. Nur wenige sehen das ein wenig anders. Zwar ist die Konkurrenz im Tabellenkeller den Farchetern weit enteilt, dennoch droht einigen Teams die Abstiegsrelegation. Wie etwa dem TSV Geiselbullach, gegen den die Farcheter an diesem Samstag (14 Uhr antreten).

Vier Spiele gegen Teams aus Abstiegszone

Vier seiner verbleibenden Partien bestreitet der Ballclub gegen – wann man so will – im Klassement benachbarte Klubs. Die unmittelbaren Konkurrenten werden jeweils mit einem Auge auf diese Begegnungen schielen. In der Hoffnung, dass die Flößerstädter einen dieser Widersacher vielleicht doch auf dem falschen Fuß erwischen. So wie ihnen das im Spätsommer in Geiselbullach gelungen ist. Der 3:2-Erfolg in Neu-Esting findet sich als bis dato einziger Saisonerfolg in den offiziellen Statistiken wieder. Klar, dass die Verantwortlichen und Spieler aus Polling, Ohlstadt und Denklingen ein klein wenig zu temporären BCF-Fans mutieren.

„Das ist für uns ein schlagbarer Gegner“

Doch wie realistisch ist ein neuerlicher Erfolg der Wolfratshauser am Samstag? Er ist zumindest nicht ausgeschlossen. Denn die „Bullacher“ haben zumeist dann Probleme, wenn sie wesentliche Teile des Spiels selbst gestalten müssen. Gefährlich sind sie bei flinken Gegenstößen und Standards. „Das ist für uns ein schlagbarer Gegner“, glaubt Lulzim Kuqi.

Vom Gewinnen war der Ballclub zuletzt weit entfernt. Dieses Mal aber sorgt der Kader für mehr Zuversicht. „Muss für ein gutes Spiel reichen“, sagt der Coach mit Blick auf vier Rückkehrer. Pedro Sumba rückt ins defensive Zentrum, Armin Kuqi auf die Position des Linksverteidigers. Auch Erdem Cakir und Dominik Zaczyk stehen wieder zur Verfügung. Eine Hiobsbotschaft gab es auch: Lukas Hintermeier fällt bis zum Saisonende und darüber hinaus wegen einer schweren Verletzung aus. Der Defensivspezialist zog sich beim Spiel in Gilching kurz vor der Halbzeitpause einen Anriss des Syndesmosebandes zu.