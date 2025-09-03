Vier Remis am Stück: Etzenricht macht sich nicht verrückt

Wann platzt der Knoten beim SV Etzenricht? Das ist die große Frage, die Fans und Beobachter der Nordoberpfälzer umtreibt. Die Leistungskurve zeigt seit Wochen nach oben beim Landesliga-Rückkehrer. Nur der erste Saisonsieg lässt noch immer auf sich warten. Die Sehnsucht nach dem Debüt-Dreier ist groß.
Bizarr: Die letzten vier Partien mit Etzenrichter Beteiligung endeten alle unentschieden. So entwickelt man sich mehr und mehr zum Remis-Spezialisten der Liga. Späte und im Vorfeld nicht unbedingt erwartbare Punktgewinne gegen die hochgehandelten Teams aus Burglengenfeld und Ettmannsdorf (jeweils 2:2) „waren für uns schöne Momente. Aber ein Sieg fehlt uns, da brauchen wir drumherum reden“, formuliert es Etzenrichts Spielertrainer Andreas Wendl treffend. „Grundsätzlich hätten wir uns schon gewünscht, dass wir besser in die Saison kommen.“
Nach sechs Bezirksliga-Jahren kehrte der einstige Landesliga-Dino zurück in die „alte Heimat“ Landesliga Mitte. „Es war uns klar, dass es schwierig wird. Wir haben die ersten Spiele gebraucht, um reinzukommen.“ Von den letzten sechs Matches verlor der SVE nur noch eines – gewann halt aber auch keines. „Trotzdem hat man gesehen, dass wir gegen verschiedenste Gegner mithalten können“, bekräftigt Wendl.
Ein erster Sieg dürfte viele Knoten lösen. Vor allem bei den jungen Spielern. Das sieht auch Wendl so, wenn er sagt: „Woche für Woche gehst du ins Spiel rein mit dem Motto: irgendwann muss es passieren. Ein Sieg wäre auch nötig, um den Anschluss ans Mittelfeld zu halten. Deshalb ist es einfach zu zu wünschen, dass es irgendwann funkt, um nicht in einen Negativstrudel reinzukommen. Es bringt uns natürlich weiter, wenn wir mal ein Spiel gewonnen haben.“ Welche Unterschiede hat der 37-jährige Abwehrchef zum Fußball in der Bezirksliga festgestellt? Was ihm besonders aufgefallen ist: „In der Bezirksliga sind wir oft durchgekommen mit Phasen im Spiel, in denen wir nicht wirklich griffig und hundertprozentig aufmerksam waren. Das ist jetzt anders. Wenn man in der Landesliga für 15, 20 Minuten raus ist, wird man dafür bestraft. Die nötige individuelle Qualität hat jede Mannschaft.“
Aber, und das stimmt Andreas Wendl hoffnungsfroh: „Dahingehend haben wir ein wenig umgestellt. Die Spieler lernen dazu, das ist das Gute.“ Für viele Spieler sei das Landesliga-Jahr sehr wertvoll. „Sie werden davon profitieren.“ Wendl weiß aber auch: „Wir haben nicht viel Zeit zu Lernen.“