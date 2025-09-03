Bei Torwart Dominik Pautsch und dem SV Etzenricht ist die Sehnsucht groß nach dem ersten Saisondreier. – Foto: Paul Hofer

Vier Remis am Stück: Etzenricht macht sich nicht verrückt Aus den immer stabiler werdenden Leistungen möchte die Wendl-Formation endlich Ertrag schöpfen Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte Etzenricht

Wann platzt der Knoten beim SV Etzenricht? Das ist die große Frage, die Fans und Beobachter der Nordoberpfälzer umtreibt. Die Leistungskurve zeigt seit Wochen nach oben beim Landesliga-Rückkehrer. Nur der erste Saisonsieg lässt noch immer auf sich warten. Die Sehnsucht nach dem Debüt-Dreier ist groß.

Bizarr: Die letzten vier Partien mit Etzenrichter Beteiligung endeten alle unentschieden. So entwickelt man sich mehr und mehr zum Remis-Spezialisten der Liga. Späte und im Vorfeld nicht unbedingt erwartbare Punktgewinne gegen die hochgehandelten Teams aus Burglengenfeld und Ettmannsdorf (jeweils 2:2) „waren für uns schöne Momente. Aber ein Sieg fehlt uns, da brauchen wir drumherum reden“, formuliert es Etzenrichts Spielertrainer Andreas Wendl treffend. „Grundsätzlich hätten wir uns schon gewünscht, dass wir besser in die Saison kommen.“



Nach sechs Bezirksliga-Jahren kehrte der einstige Landesliga-Dino zurück in die „alte Heimat“ Landesliga Mitte. „Es war uns klar, dass es schwierig wird. Wir haben die ersten Spiele gebraucht, um reinzukommen.“ Von den letzten sechs Matches verlor der SVE nur noch eines – gewann halt aber auch keines. „Trotzdem hat man gesehen, dass wir gegen verschiedenste Gegner mithalten können“, bekräftigt Wendl.



Ein erster Sieg dürfte viele Knoten lösen. Vor allem bei den jungen Spielern. Das sieht auch Wendl so, wenn er sagt: „Woche für Woche gehst du ins Spiel rein mit dem Motto: irgendwann muss es passieren. Ein Sieg wäre auch nötig, um den Anschluss ans Mittelfeld zu halten. Deshalb ist es einfach zu zu wünschen, dass es irgendwann funkt, um nicht in einen Negativstrudel reinzukommen. Es bringt uns natürlich weiter, wenn wir mal ein Spiel gewonnen haben.“ Welche Unterschiede hat der 37-jährige Abwehrchef zum Fußball in der Bezirksliga festgestellt? Was ihm besonders aufgefallen ist: „In der Bezirksliga sind wir oft durchgekommen mit Phasen im Spiel, in denen wir nicht wirklich griffig und hundertprozentig aufmerksam waren. Das ist jetzt anders. Wenn man in der Landesliga für 15, 20 Minuten raus ist, wird man dafür bestraft. Die nötige individuelle Qualität hat jede Mannschaft.“



Aber, und das stimmt Andreas Wendl hoffnungsfroh: „Dahingehend haben wir ein wenig umgestellt. Die Spieler lernen dazu, das ist das Gute.“ Für viele Spieler sei das Landesliga-Jahr sehr wertvoll. „Sie werden davon profitieren.“ Wendl weiß aber auch: „Wir haben nicht viel Zeit zu Lernen.“







Ist weiterhin positiv gestimmt: Spielercoach Andreas Wendl. – Foto: Paul Hofer





Der ehemalige Bayernliga-Kicker der SpVgg SV Weiden und der DJK Ammerthal ist fest davon überzeugt, dass früher oder später der Knoten platzen wird: „Ich denke schon, dass wir sowohl taktisch als auch individuell dazugelernt haben. Das hat man an den letzten Ergebnissen gesehen. Fünf der letzten sechs Spiele nicht verloren, das hält die Motivation hoch. Wir sind nach wie vor nicht niedergeschlagen, sondern weiterhin gut drauf und wirklich positiv. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir Siege holen. Mut machen die letzten Vorstellungen, bei denen wir wenige Fehler machten und auch wieder Tore schossen. Wir stecken in keiner Weise auf!“ Einen weiteren positiven Aspekt sieht Wendl darin, dass andere Mannschaften ebenfalls nicht gut aus den Startlöchern gekommen sind: „In den letzten Jahren war es teils viel enger und ausgeglichener. Heuer ist die Tabelle ein wenig zweigeteilt. Wir sind noch längst nicht abgeschlagen, was Woche für Woche motivieren kann.“



Bereits am Freitagabend kommt der 1. FC Bad Kötzting nach Etzenricht. So blickt der Spielertrainer auf die Aufgabe: „Wir sind Woche für Woche heiß, dass es klappt mit dem ersten Sieg. Und werden auch gegen Kötzting alles in die Waagschale werfen. Wir wissen nicht genau, was uns erwartet, aber wissen, was was sie im Petto haben. Kötzting ist eine gestandene Landesliga-Mannschaft, die weiß wie Fußball funktioniert. Dementsprechend müssen wir aufpassen und – ähnlich wie gegen Ettmannsdorf – über möglichst 90 Minuten diszipliniert Fußballspielen.“



Beim zehnten Saisoneinsatz fehlen Bastian Strehl, Lukas Riebel und Bastian Schreml. Langzeitverletzt sind Ben König und Tom Griesbeck. Ihr Comeback wird erst im neuen Jahr erwartet. Meckern will Wendl nicht: „Die meisten Fehlenden sind urlaubsbedingt. Dieses Thema haben andere Vereine auch. Ich will nicht groß herumtun, das muss man hinnehmen.“