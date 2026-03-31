Vier-Punkte-Woche für FV Hassia Kempten FV siegt im Nachholspiel und kommt gegen TSG Bretzenheim III eindrucksvoll zurück +++ SV Ober-Olm II bezwingt TSG Hechtsheim +++ Schützenfest geht an Finther Zweite +++ Zu-null-Erfolge für Ingelheimer und Waldalgesheimer Zweite +++ SG Gensingen/Grolsheim gewinnt bei Spvgg. Dietersheim +++ TSVgg. Stadecken-Elsheim trifft ein halbes Dutzend Mal +++ Remis zwischen Bosnjak und SVK von Thomas Mirkes · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Der FV Hassia Kempten präsentiert sich in guter Form (Foto aus früherer Partie gegen die Spvgg. Dietersheim). – Foto: Michael Wolff

MAINZ-BINGEN. Am letzten Sonntag des Monats März wurde der 23. Spieltag in der B-Klasse Mainz-Bingen West ausgetragen. Darüber hinaus wurde unter der Woche eine Begegnung nachgeholt. An Ostern pausieren alle Teams – bis auf zwei: Der SV Alemannia Waldalgesheim II empfängt den SNK Bosnjak Mainz an Ostermontag.

TSG Heidesheim – FV Hassia Kempten 0:5 (0:3) „Gegen Heidesheim hat unsere Mannschaft von Beginn an eine passorientierte Spielweise gezeigt. Mit viel Ruhe im Aufbau und guter Ballzirkulation ist es uns gelungen, immer wieder Torchancen herauszuspielen. Nach einer komfortablen 3:0-Halbzeitführung haben wir die Heidesheimer im zweiten Durchgang etwas besser ins Spiel kommen lassen, wodurch sie vermehrt zu Abschlüssen aus der Distanz gekommen sind. Durch das höhere Anlaufen der TSG haben sich für uns zusätzliche Räume ergeben, die wir konsequent nutzen und zwei weitere Treffer zum 5:0-Endstand nachlegen konnten. Insgesamt war es ein sehr faires Spiel ohne größere Aufregungen”, berichtete Christian Bernd, der spielende Co-Trainer der Hassia. Highlight der Partie sei das erste Tor der Gäste gewesen: André Pitthan verwandelte einen Eckball direkt.

Tore: 0:1 André Pitthan (10.), 0:2 Niklas Thomas Bernd (16.), 0:3, 0:4, 0:5 Noah Thelen (27., 60., 85.) So., 29.03.2026, 12:00 Uhr SV Ober-Olm Ober-Olm II TSG Hechtsheim Hechtsheim 4 2 Abpfiff SV Ober-Olm II – TSG Hechtsheim 4:2 (0:2) Die TSG schien – trotz eines Platzverweises - bis zur 60. Minute auf der Siegerstraße zu sein, doch in der letzten halben Stunde drehte der SV – ebenfalls nach einer Ampelkarte - die Partie. Aus einem 0:2 wurde final ein 4:2-Erfolg, der im Kampf um den Klassenerhalt enorm wichtig sein wird. SV-Trainer Marc Ehrhardt berichtete: „Wir sind sehr glücklich über die drei Punkte. Gerade nach der schwachen ersten Halbzeit haben wir Mentalität bewiesen und das 0:2 zu unseren Gunsten gedreht. Dabei geholfen haben die Rote Karte von Hechtsheim in der ersten Hälfte, unser intensives Standardtraining in der letzten Woche und viel Qualität von der Bank. Absolut herausragend war dabei Tobias Jestaedt, der nicht zuletzt durch die zwei Tore einen immensen Anteil an unserem Comeback hatte.” Tore: 0:1, 0:2 Michael Mbeko Mokobe (16., 31.), 1:2, 2:2 Tobias Jestaedt (60., 79.), 3:2 Maximilian Pohl (82.), 4:2 Samuel Paul Reichenheim (90.+5, FE), Besondere Vorkommnisse: Rote Karten für David Georg Heß (28./TSG Hechtsheim) & Tom-Luca Müller (81./SV Ober-Olm II) So., 29.03.2026, 12:15 Uhr VfL Fontana Finthen Fon. Finthen II SG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim SG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim 5 4 Abpfiff VfL Fontana Finthen II – SG SpoDrOck 5:4 (2:2) Mergim Ramadani, der sportliche Leiter der Fontana, äußerte sich wie folgt: „Ein wichtiger Heimsieg für uns in einem wilden, aber stets fairen Spiel beider Mannschaften. Nach zweimaligem Rückstand in der ersten Halbzeit haben wir Moral gezeigt und die Partie in der zweiten Hälfte zwischenzeitlich auf 5:2 gedreht. In der Schlussphase ist es nach zwei schnellen Gegentoren der Gäste noch einmal spannend geworden, doch wir haben den knappen Vorsprung über die Zeit gebracht. Am Ende müssen wir uns - wie schon in der Vorwoche - selbst ankreiden, das Spiel nicht früher entschieden und unsere Chancen nicht konsequent genutzt zu haben. Besonders erwähnenswert ist der Treffer zum 5:4 von Ramon Fleck: Er hat einen Pass der gegnerischen Abwehrreihe in deren eigenen Hälfte abgefangen und direkt aus rund 60 Metern unhaltbar abgeschlossen.” Tore: 0:1 Tobias Enslinger (9.), 1:1 Bernas Kisabacak (16.), 1:2 Alan Pawel Wojnarski (37.), 2:2 Luca Nonnenmacher (39.), 3:2 B. Kisabacak (59.), 4:2 Jakob Wendelin Fuß (67.), 5:2 L. Nonnenmacher (80.), 5:3 J. Neßbach (84., direkter Freistoß), 5:4 Ramon Fleck (85., Distanzschuss) So., 29.03.2026, 12:30 Uhr SpVgg Ingelheim Ingelheim II FC Fortuna Mombach Fort Mombach II 2 0 Abpfiff Spvgg. Ingelheim II – FC Fortuna Mombach II 2:0 (2:0) „Wir haben uns gegen einen gut organisierten Gegner lange schwergetan und vor der Halbzeit mit einem Doppelschlag die Tore erzielen können. Auch in der zweiten Hälfte hätten noch Tore fallen können, aber auch ein 2:0-Sieg führt zu drei Punkten, die man gerne mitnimmt”, sagte Spvgg-Trainer Marcel Hohnstein. Tore: 1:0, 2:0 Sayeed Samir Sayeedi (42., 44.) So., 29.03.2026, 12:30 Uhr SV Alemannia Waldalgesheim Alem. Walda. II TSG Heidesheim Heidesheim 5 0 Abpfiff SV Alemannia Waldalgesheim II – TSG Heidesheim 5:0 (2:0) Max Heinen, der Co-Trainer der Alemannia, teilte mit: „Wir haben das Spiel über 90 Minuten kontrolliert und Heidesheim zu keiner Zeit ins Spiel kommen lassen. Die Tore haben wir in den richtigen Momenten geschossen. Kompliment an die Heidesheimer, die trotz des Spielstandes bis zum Schluss dagegengehalten haben. In unserem Offensivspiel ist uns nicht alles gelungen. Wir haben zu viele Aktionen nicht sauber genug zu Ende gespielt. Daran werden wir in der kommenden Woche arbeiten, damit uns das im Nachholspiel gegen Bosnjak besser gelingt.” Tore: 1:0 Niklas Wein (18., FE), 2:0, 3:0 Max Buchner (44., 60.), 4:0 Tjaard Krusch (80.), 5:0 Noah Justin Dittrich (85.)