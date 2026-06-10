Vier Punkte fehlen zur Meisterschaft: Eilvese beendet Aufholjagd

STK Eilvese (weißes Trikot) – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Im letzten Saisonspiel beim Tabellenvierten 1. FC Wunstorf geriet der Tabellenzweite zunächst früh in Rückstand. Ivan Strelnyk brachte die Gastgeber in der 11. Minute in Führung. Danach übernahm Eilvese zunehmend die Kontrolle über die Partie. Ioannis Gkegkprifti glich in der 32. Minute aus, Hussein Saade erzielte kurz nach seiner Einwechslung das 2:1 und erneut Gkegkprifti sorgte für den 3:1-Endstand.

Besonders lobte er die Leistung von Wunstorfs Torwart Marc Engelmann. Nach Einschätzung des Trainers hätte der Sieg sogar noch höher ausfallen können. Trotz der ausgelassenen Chancen überwiegt bei Preuß die Zufriedenheit: „Aber wenn du 3:1 in Wunstorf gewinnst, willst du nicht meckern.“

„Das war ein gutes Spiel von uns. Wir haben zwar relativ früh das Gegentor bekommen und waren am Anfang auch nicht gut drin. Mit der Zeit hat man aber gesehen, dass wir in diesem Spiel überlegen waren. Wir hatten sehr viel Ballbesitz, haben Wunstorf gut laufen lassen und sind immer wieder zu frühen Ballgewinnen gekommen“, ordnet STK-Trainer Pascal Preuß die Partie ein.

Doppelpacker gegen den Ex-Klub

Das erste Tor der Gäste entstand nach einer gelungenen Aktion über die linke Seite. Gkegkprifti eroberte den Ball vom Innenverteidiger und schob ihn ins lange Eck. In der Schlussphase traf er ein weiteres Mal und sorgte damit für die Entscheidung.

Preuß sprach von einem echten „Sahnetag“ seines Spielers. Gegen seinen ehemaligen Verein habe Gkegkprifti unbedingt treffen wollen und dieses Ziel gleich zweimal erreicht.

Von Platz sieben auf Rang zwei

Der zweite Tabellenplatz war nach der Hinrunde kaum absehbar. Eilvese lag damals auf Rang sieben und hatte 15 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Hemmingen-Westerfeld.

Nach der Winterpause übernahm Pascal Preuß das Traineramt. Der frühere Trainer des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide folgte auf Michael Elfert, der nach der 2:3-Niederlage gegen Hemmingen sein Amt niedergelegt hatte.

Unter Preuß blieb Eilvese in der gesamten Rückrunde ungeschlagen. Die Mannschaft holte 14 Siege und zwei Unentschieden. Mit 44 Punkten aus 16 Spielen sammelte kein anderes Team der Liga mehr Zähler.

Die Entwicklung seit der Winterpause bewertet Preuß insgesamt positiv: „Generell haben wir eine ganz tolle Rückrunde gespielt.“ Während mehrere Konkurrenten Punkte liegen ließen, arbeitete sich Eilvese Schritt für Schritt nach vorne und machte den Kampf um die Meisterschaft noch einmal spannend.

Zwei späte Gegentore werden teuer

Besonders zwei Spiele beschäftigen Preuß im Rückblick. Beim 1:1 gegen Newroz Hildesheim kassierte Eilvese Anfang April in der 92. Minute noch den Ausgleich. Gegen Krähenwinkel führte die Mannschaft nach einem Treffer in der 95. Minute mit 3:2, musste in der 97. Minute aber noch das 3:3 hinnehmen.

Diese beiden Spiele kosteten Eilvese insgesamt vier Punkte. Genau diese vier Zähler hätten am Ende zur Meisterschaft und damit auch zum Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen gereicht. „Das ist natürlich viel Konjunktiv. Aber in Summe haben uns vielleicht zweieinhalb Minuten den Aufstieg gekostet. Trotzdem muss man auch sagen, dass es schon stark war, überhaupt noch einmal so nah an die Spitze heranzukommen“, sagte Preuß.

Mehrere Leistungsträger gehen

Ob der STK Eilvese in der kommenden Saison erneut eine ähnliche Aufholjagd starten kann, wird sich zeigen. Fest steht bereits, dass sich die Mannschaft personell verändern wird. Mehrere Leistungsträger werden den Verein verlassen.

Zu den bereits bekannten Abgängen gehören unter anderem Mohammed Bengharda, der zum Oberligisten VfV Borussia 06 Hildesheim wechselt, Erhan Yilmaz, den es zum Ligakonkurrenten SV Arminia Hannover zieht, sowie Jared-Loic Kambamba Mubamba, der sich Landesliga-Meister SC Hemmingen-Westerfeld anschließt.

Mit Blick auf die kommende Saison erwartet Preuß zunächst eine andere Ausgangslage: „Wir bekommen eine stark veränderte Mannschaft und müssen erst einmal wieder zu einer Einheit zusammenwachsen. Danach wird sich zeigen, wie erfolgreich wir sein können.“