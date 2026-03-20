Vier Punkte aus drei Spielen „zu wenig“ für Karlsfeld – nun wartet Freilassing

Er gab‘s gerne zu: Beim Abschied der verdienten Spieler „sind Tränen gekullert“ – Eintracht-Trainer Flo Beutlhauser. – Foto: Habschied

Karlsfeld liegt drei Punkte hinter den Nichtabstiegsplätzen. Trainer Beutlhauser sieht die Heimspiele als Pflichtaufgabe im Abstiegskampf.

Nach der Winterpause gelang das beinahe: Gegen den SV Dornach kostete ein Last-Minute-Gegentreffer zum 1:1 zwei Punkte, ehe ein 3:1-Heimerfolg gegen den VfB Hallbergmoos folgte. Am vergangenen Wochenende unterlag die Eintracht dann auswärts beim FC Unterföhring mit 1:3. Vier Punkte aus drei Spielen sind die Bilanz – „zu wenig“, findet Beutlhauser: „Die Leistungen hätten für sieben oder sogar neun Punkte reichen können.“ Mit einer solchen Ausbeute stünde die Eintracht bereits über dem Strich.

Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze in der Landesliga Südost beträgt derzeit drei Punkte – umso wichtiger ist das Heimspiel der Eintracht Karlsfeld gegen den ESV Freilassing am heutigen Freitagabend (20 Uhr). Mit einem Erfolg wollen die Karlsfelder den Anschluss an das rettende Ufer herstellen. „Jedes Spiel ist für uns wichtig. Klar ist aber auch, dass wir unsere Heimspiele gewinnen sollten“, sagt Trainer Florian Beutlhauser.

Beim Gegner steht mit Timo Portenkirchner einer der treffsichersten Spieler der Liga im Fokus: Der 26-Jährige traf in dieser Saison bereits 19-mal und belegt Rang drei der Torschützenliste.

Personell können die Karlsfelder aus dem Vollen schöpfen: Alle Spieler sind einsatzbereit, zudem kehrt Peter Wuthe ins Aufgebot zurück. Mut macht auch die Statistik: Seit dem Aufstieg der Freilassinger 2024 gewannen beide Teams in den direkten Duellen jeweils ihre Heimspiele – eine Serie, die aus Karlsfelder Sicht gerne halten darf.