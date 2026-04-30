Vier Pleiten, Derby-Druck & ein Wiedersehen

– Foto: © Julius Schwalenberg

Vor dem Derby gegen den FC Thüringen Weida ist die Situation angespannt, aber längst nicht hoffnungslos. Das macht vor allem einer deutlich: Christopher Lätz.

Trotz der schwierigen Lage ist Aufgeben keine Option. Im Gegenteil: Die Mannschaft lebt – und glaubt weiter an den Klassenerhalt. „Die Hoffnung ist auf jeden Fall noch da“, betont Lätz deutlich und schiebt direkt hinterher: „Wenn das anders wäre, sollte ich lieber den Jungs Spielzeit geben, die es mehr wollen und noch mehr dran glauben.“ Dass der Glaube intakt ist, zeigt sich für ihn vor allem auf dem Trainingsplatz: „Wir sind jede Woche mit 17/18 Leuten oder mehr beim Training. Ich denke, das spricht dafür, dass jeder sich aufdrängen und am Wochenende auf dem Platz Punkte für den Verein holen will, um die Klasse zu halten.“

Der Offensivspieler findet klare Worte für die jüngste Negativserie – und spart nicht mit Selbstkritik: „Da wir eine junge Mannschaft mit wenig Erfahrung in der Verbandsliga sind, bekommen wir es meist nicht hin, über 90 Minuten das abzurufen, was es in der Liga braucht, um zu bestehen.“ Gerade in engen Spielen mache sich das bemerkbar. „Wir halten oftmals gut mit, sind aber in den entscheidenden Momenten dann nicht wach genug.“ Ein Problem, das sich wie ein roter Faden durch die letzten Wochen zieht. Für Lätz liegt der Schlüssel deshalb auf der Hand: „Das gilt es zu verbessern und in den letzten Saisonspielen über die komplette Spiellänge zu zeigen.“

Nun wartet das Derby gegen Weida – ein Spiel mit besonderer Brisanz. Im Hinspiel gelang Gera-Westvororte die Überraschung, gewann auf dem Roten Hügel mit 3:2. Doch Lätz erwartet diesmal andere Voraussetzungen: „Ich glaube, Weida hatte uns etwas unterschätzt und war an diesem Tag überrascht, wie gut wir doch mithalten können. Das wird dieses Mal nicht passieren.“

Die Rollen sind klar verteilt: Weida kämpft um eine Spitzenplatzierung, Westvororte ums Überleben. „Weida will gern oben dran bleiben und eine gute Platzierung hinlegen. Bei uns geht es jetzt in jedem Spiel um alles“, sagt Lätz. Genau das könnte dem Derby eine besondere Würze verleihen. Seine Prognose: „Ich denke, dass es auf unserem kleinen Platz ein hitziges und kampfbetontes Spiel sein wird.“ Und wie so oft in solchen Duellen könnten Kleinigkeiten entscheiden: „Am Ende kann vielleicht auch mal ein Standard das Spiel entscheiden.“

Rückkehr an alte Wirkungsstätte

Für Lätz selbst ist es ohnehin ein Spiel mit vielen Emotionen. Seine ersten Schritte in der Thüringenliga machte er einst im Trikot des FC Thüringen Weida – Erinnerungen, die bis heute präsent sind. „Ich durfte in Weida an der Seite von Christian Gerold, Patrick Leutloff, Kai Schumann oder Dimo Raffel bereits in jungen Jahren sehen, was für eine hohe Qualität in der Verbandsliga herrscht“, erzählt er. Besonders geprägt hat ihn sein damaliger Trainer: „Mein Trainer war damals Thomas Wirth, der mir auch in dem jungen Alter im Abstiegskampf oft das Vertrauen und Spielzeit gegeben hat.“

Doch es gab auch Rückschläge. „Ich musste auch fast ein Jahr aufgrund einer Verletzung aussetzen – das war fußballerisch für mich gesehen mit die schlimmste Zeit, so lange nicht kicken zu können.“ Schließlich führte ihn der Beruf weg aus Weida. Ganz losgelassen hat ihn der Verein aber nie. „Wenn ich heutzutage immer mal in Weida bin, quatscht man mal mit dem ein oder anderen Spieler – so wird es auch am Wochenende vor dem Spiel sein“, sagt Lätz mit einem kleinen Lächeln.

Am Wochenende werden die Gespräche dann allerdings schnell zur Nebensache. Denn auf dem Platz geht es für den TSV Gera-Westvororte um nichts weniger als die letzte Chance, das Ruder im Abstiegskampf noch einmal herumzureißen. Und vielleicht schreibt ausgerechnet Christopher Lätz gegen seinen Ex-Klub die nächste Derby-Geschichte.