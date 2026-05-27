Vier Platzverweise und fünf Tore beim Pokalfinale der Herren-Reserven

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Im Endspiel der Coupe des Seniors Réserves zwischen Differdingen und Walferdingen erlebten 329 Zuschauer ein am Ende fast dramatisches Spiel. Nach dem Anpfiff zeigten die Differdinger gleich ihre Ambitionen. In der 6.Minute erzielte Vaz Mendes mit einem beeindruckenden Fernschuss das 1:0, als sein Geschoss die Unterkante der Latte traf und im Netz landete. In der 27.' erhöhte Miled auf 2:0, indem er eine zu kurze Abwehr mit einem präzisen Volley ins Eck bestrafte. Der FC Differdingen 03 dominierte die erste Halbzeit und Vaz Mendes sorgte in der 35.' für das 3:0, nachdem er nach einem Ballgewinn schnell zuschlug. Doch Walferdingen meldete sich in der 38.Minute zurück: Kauffmann erzielte den Anschluss zum 3:1.
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Der zweite Durchgang begann turbulent, mit zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten. Walferdingen drängte, konnte die Differdinger Defensive aber nicht überwinden. In der 78.Minute erhielt Da Silva Arruda die gelb-rote Karte, was die Differdinger in Unterzahl brachte. In der 87.' verwandelte Loureiro einen Elfmeter und verkürzte auf 3:2, was die Spannung fast ins Unermessliche steigerte. In der Schlussphase gab es eine Rudelbildung, die zu mehreren roten und gelb-roten Karten führte, während Differdingen versuchte, das knappe Ergebnis über die Zeit zu bringen. Trotz aller Bemühungen Walferdingens blieb es beim 3:2, und Differdingen wurde als Pokalsieger der Herren-Reserven gefeiert.