Vier Platzverweise und fünf Tore beim Pokalfinale der Herren-Reserven Zweitligist Differdingen gewinnt mit 3:2 gegen Walferdingen von KI m. Paul Krier · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Differdingen feiert den Pokalsieg bei den Reserven – Foto: Kevin Harpes

Im Endspiel der Coupe des Seniors Réserves zwischen Differdingen und Walferdingen erlebten 329 Zuschauer ein am Ende fast dramatisches Spiel. Nach dem Anpfiff zeigten die Differdinger gleich ihre Ambitionen. In der 6.Minute erzielte Vaz Mendes mit einem beeindruckenden Fernschuss das 1:0, als sein Geschoss die Unterkante der Latte traf und im Netz landete. In der 27.' erhöhte Miled auf 2:0, indem er eine zu kurze Abwehr mit einem präzisen Volley ins Eck bestrafte. Der FC Differdingen 03 dominierte die erste Halbzeit und Vaz Mendes sorgte in der 35.' für das 3:0, nachdem er nach einem Ballgewinn schnell zuschlug. Doch Walferdingen meldete sich in der 38.Minute zurück: Kauffmann erzielte den Anschluss zum 3:1.