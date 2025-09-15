Vier Platzverweise nach einer hitzigen Partie am Blomkamp!

Der TuS Osdorf hat seine Heimschwäche nicht ablegen können und unterlag dem Hetlinger MTV mit 2:3. Es war bereits die dritte Niederlage im dritten Heimspiel. Vor allem nach Abpfiff kochten am Blomkamp die Emotionen über: Schiedsrichter Marvin Repke, einer der Anwärter auf den Titel „Hamburgs Schiedsrichter des Jahres“, musste nach Handgreiflichkeiten gleich vier Platzverweise aussprechen – zweimal Rot für Osdorf, zweimal für Hetlingen.

„Wir haben verdient verloren“, bilanzierte Osdorfs Trainer Bennet Krause. „Wir machen zu viele individuelle Fehler und haben offenbar noch nicht verstanden, dass diese in der Landesliga härter bestraft werden. Nach dem guten Auftritt gegen TBS haben wir uns wieder einiges kaputt gemacht. Und dass man den Verlierer nach so einem Spiel noch verhöhnt, ist natürlich sehr einfach.“

Hetlingens Coach Erkan Sancak sprach von einem „typischen Osdorf-Spiel“: „Es war aggressiv, intensiv, mit vielen Zweikämpfen – und wir haben in der ersten Halbzeit keinen Zugriff bekommen. Wir waren schwach, fast schon ängstlich, Osdorf ging verdient in Führung.“ Erst die Umstellung auf eine Viererkette brachte den MTV besser ins Spiel. „Dann haben wir Zweikämpfe angenommen, uns an das Umfeld gewöhnt und sind verdient zum Ausgleich gekommen. Auch nach dem Rückstand sind wir ruhig geblieben, haben weiter an uns geglaubt und letztlich das 3:2 erzwungen. Wir waren dem 4:2 näher als Osdorf dem 3:3.“

Zu den unschönen Szenen nach dem Schlusspfiff erklärte Sancak: „Nach dem Spiel, unnötig von beiden Seiten, kam es zu Handgreiflichkeiten. Wir haben nicht professionell reagiert. Auch Osdorf hätte das nicht so eskalieren lassen müssen. Wir haben unnötig provoziert, und am Ende haben beide Teams zwei rote Karten gesehen. Beide Seiten haben dadurch wichtige Spieler verloren. Wir sind jetzt dran, das aufzuarbeiten, damit so etwas nicht mehr passiert.“



TuS Osdorf – Hetlinger MTV 2:3 (1:0)

TuS Osdorf: Tjorven Christian Foerste, Furkan Demir, Oguzhan Senol, Deron Darlington Adofo (86. Lennox Finn Anton Trampert), Luca Gabriel Hinze, Maurice Schwäbe (60. Kevin Blume), Theo Bastian Kollar (81. Volkan Eren), Daniel Konrad Rechni, Lukas Koobe Schikowski (60. Riccardo Emeka Mahieldin), Stefan Agyare, Ilyas Afsin - Trainer: Bennet Krause

Hetlinger MTV: Enes Özmen, Milan Adamovic (59. Francis Amponsah), Jakub Andrzej Kokoć (68. Abdoulie Max Coly), Caleb Gyema, Adnan Kubat (46. Max Kleim), Inan Türkad, Ebenezer Delali Lallas Gati, Semih Tokay (46. Okan Ahmet Gülec), Enrique Höppner Ordonez (46. Enis Ay), Derrick Otchere Frimpong, Emmanuel Ofosu Kontor - Trainer: Erkan Sancak

Schiedsrichter: Marvin Repke

Tore: 1:0 Ilyas Afsin (21.), 1:1 Emmanuel Ofosu Kontor (60.), 2:1 Oguzhan Senol (74.), 2:2 Furkan Demir (77. Eigentor), 2:3 Enis Ay (81.)

Rot: Ilyas Afsin (97./TuS Osdorf/Rudelbildung)

Rot: Stefan Agyare (97./TuS Osdorf/Rudelbildung)

Rot: Abdoulie Max Coly (97./Hetlinger MTV/Rudelbildung)

Rot: Caleb Gyema (97./Hetlinger MTV/Rudelbildung)



